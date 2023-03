Hindi Entertainment Hindi

Avatar 2 OTT Release: आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हुई अवतार, लेकिन साथ आई बुरी खबर

Avatar 2 OTT Release Date: जेम्स कैमरून की 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' आखिरकार ओटीटी पर आ ही गई है.

Avatar The Way Of Water On OTT: जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water)’ ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जी हां अगर आपने किसी कारण इस फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देखा है तो आप इसका मजा अब ओटीटी पर देख सकते हैं. ये फिल्म 16 दिसंबर 2022 को सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी. डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) के निर्देशन में बनी इस साइंस फिक्शन फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसके साथ ही हाल ही में हुए ऑस्कर अवॉर्ड में विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड 2023 अपने नाम किया है. तो चलिए जानते हैं आखिर आप इसे कब और कहां देख सकते हैं. हालांकि, अभी इसे देखने के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी होगी.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी फिल्म

अवतार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज रिलीज डेट की जानकारी एक पोस्ट शेयर कर दी गई है. जिसके मुताबिक यह फिल्म 28 मार्च यानी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ को disneymovieinsiders.com पर जाकर देख सकते हैं. इस फिल्म को व्यूअर्स यूट्यूब (YouTube) और आईट्यून्स (iTunes) पर खरीद सकते हैं, जिसकी हाई डेफिनेशन कीमत 850 और स्टैंडर्ड डेफिनेशन वर्जन की कीमत 690 है. इसके साथ ही आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, वुडू और मूवीज एनीवेयर पर यह रेंट पर उपलब्ध रहेगी.

कमाई ने तोड़े कई सारे रिकॉर्ड

आपको बता दें कि ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ जेम्स कैमरून की साल 2009 में आई ‘अवतार (Avtar)’ का सीक्वेल है. पहले पार्ट के हिट होने के बाद से ही दुनियाभर में जेम्स कैमरून की फिल्में पसंद करने वाले तमाम दर्शक इसका वेट कर रहे थे. जेम्स कैमरून की ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 1.7 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी. बता दें इसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था.

क्या थी फिल्म की खासियत

बता दें कि जेम्स कैमरून की इस फिल्म में समुद्र के भीतर की दुनिया बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है. इस फिल्म का वीएफएक्स पर किया गया काम लोगों को बेहद पंसद आया है, इस बार पहले पार्ट से भी बेहतरीन वीएफएक्स देखने को मिला है.

