Avatar The Way Of Water: जानें लोगों को कैसी लगी ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’, यूजर्स ने बताया ब्लॉकबस्टर

Avatar The Way Of Water Review In Hindi: जेम्स कैमरून की 2009 में रिलीज हुई फ़िल्म अवतार का सीक्वल अवतार -द वे ऑफ वाटर ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ देखना अपने आप में एक निराला अनुभव होने वाला है, फिल्म के ट्रेलर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है. फिल्म अवतार : द वो ऑफ वाटर शुक्रवार 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जनकर तारीफ हो रही है. फैन्स इस फिल्म को पहले दिन से ही ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

जेम्स कैमरून की “अवतार: द वे ऑफ वॉटर” मोस्ट अवेटेड मूवी है जिसका इंतजार फैंस 13 सालों से कर रहे थे और ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ ‘अवतार’ का सीक्वल है, जो अपने विजुअल इफेक्ट्स और अलग तरह की कहानी वाली एक शानदार फिल्म थी. अब ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ पेंडोरा और उसके निवासियों की कहानी को आगे बढ़ा रही है. फिल्म में लेटेस्ट वीएफएक्स तकनीक का उपयोग फिल्म को और बेहतरीन बना रहा है.



दर्शकों को ये फिल्म कैसी लगी और क्या ये फिल्म पैसा वसूल बन पाई है, आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर फैंस क्या लिख रहे हैं. इतना ही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर करीब 40 से 50 करोड़ के बीच कमाई करेंगी.



‘अवतार 2’ दूरदर्शी हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित है, जो ‘अवतार’ (2009), ‘टाइटैनिक’ (1997) और ‘द टर्मिनेटर’ फ्रैंचाइज़ी के लिए जाने जाते हैं. 1900 करोड़ के बजट में बनी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को देखने के लिए सोशल मीडिया पर फैन्स क्रेजी नजर आ रहे हैं. हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा- फिल्म के सीन्स देखकर रोंगटे खड़े हो गए.