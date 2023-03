Hindi Entertainment Hindi

Avatar 2 OTT Release : खत्म हुआ इंतजार, अब घर बैठे देखिए 'अवतार 2', जानिए कब-कहां होगी रिलीज?

Avatar 2 OTT Release : खत्म हुआ इंतजार, अब घर बैठे देखिए 'अवतार 2', जानिए कब-कहां होगी रिलीज?

Avatar 2 OTT Release : 'अवतार 2' को रिलीज हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Avatar 2 OTT Release : हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक ‘अवतार’ की सीक्वल ‘अवतार 2’ (Avatar: The Way Of Water) पिछले साल 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म अब थिएटर्स से तो उतर चुकी है, लेकिन कई लोगों को इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार है. अगर आप भी उन लोगों में हैं, जो थिएटर में फिल्म देखने से चूक गए तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. लंबे समय के इंतजार के बाद अब ‘अवतार 2’ इसी महीने यानी मार्च में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. ‘अवतार 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था.

कब होगी रिलीज ?

बता दें कि ‘अवतार’ साल 2009 में रिलीज हुई थी, 13 साल के इंतजार के बाद फिल्म का दूसरा भाग Avatar: The Way Of Water दिसंबर, 2022 में रिलीज किया गया. Sci-Fi ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अवतार 2’ ने बॉक्स ऑफिस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यह अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली और महामारी के बाद सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई. ‘अवतार 2’ को रिलीज हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ‘अवतार’ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया गया कि ‘अवतार 2’ 28 मार्च, 2023 को ओटीटी पर रिलीज होगी.

View this post on Instagram A post shared by Avatar (@avatar)

कहां होगी रिलीज?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के राइट्स को अमेजन प्राइम वीडियो, Apple TV, Vudu और Movies Anywhere द्वारा खरीदा गया है. इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म 28 मार्च को रिलीज हो सकती है. हालांकि शुरुआत में ओटीटी पर फिल्म देखने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये रेंट पर उपलब्ध होगी. हालांकि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं दी गई है. मूवी के बारे में बात करें तो ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ अपने पहले भाग ‘अवतार’ की कहानी को ही आगे बढ़ाती है. अवतार की साजिश को जारी रखता है. ‘अवतार 2’ तीन घंटे से भी अधिक लंबी मूवी है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें