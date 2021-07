Savita Bajaj Dischareged From Hospital Know who Helps Actress: फिल्म ‘नादिया के पार’ फेम एक्ट्रेस सविता बजाज (Savita Bajaj) हाल ही तब चर्चा में आई जब उन्होंनो सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि वो बेहद बुरे दौर से गुजर रही हैं और उनके परिवार वाले भी उनका साथ छोड़ चुके हैं. इस दौरान सविता बजाज (Savita Bajaj) की तबीयत भीबिगड़ गई थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और अच्छी खबर यह है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. एक्ट्रेस नूपुर अलंकार (Nupur Alankar) ने इसकी पुष्टि की है.Also Read - Ayushmann Khurrana का डॉक्टर अवतार हुआ वायरल...'Doctor G' का First Look आउट- Photo

जानकारी के लिए बताते चले कि सविता (Savita Bajaj) की गुहार सुनकर नदिया के पार एक्टर सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया ने उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था. सविता अब ठीक है, वहीं अब बॉलीवुड के कई सारे सितारे भी उनकी मदद को आगे आए हैं.

एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने बताया कि उन्होंने सविता बजाज(Savita Bajaj) की मदद के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था, जिसके बाद आयुष्मान ने पूरी तरह से उनकी मदद की. बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने लंबे समय से बीमार चल रहीं दिग्गज एक्ट्रेस सविता बजाज (Savita Bajaj) की आर्थिक मदद की है. वहीं, सोनू सूद ने एक्ट्रेस के लिए ऑक्सीजन कंटेनर भेजा था, वहीं जैकी श्रॉफ ने भी उनकी मदद की है.