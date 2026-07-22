एक्ट्रेस आयशा खान ने दावा किया है कि मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान उन्हें बिना वजह हिरासत में लिया गया. इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए.

Ayesha Khan: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के गाने ‘शरारत’ से चर्चा में आईं एक्ट्रेस आयशा खान ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने उन्हें बिना कोई कारण बताए हिरासत में ले लिया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ दादर में छात्रों के समर्थन में शामिल होने पहुंची थीं. आयशा के मुताबिक, 22 जुलाई की शाम चार बजे जैसे ही वे वहां पहुंचे, पुलिस ने कहा यहां प्रदर्शन नहीं होगा. जब उन्होंने पूछा कि फिर वे कहां जाएं, तो पुलिस ने उनके भाई और दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें भी जबरन पुलिस वैन में बैठा दिया.
एक्ट्रेस ने बताया कि 4 से 5 महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर जबरन पुलिस वैन में बैठाया. पूरे रास्ते आयशा पूछती रही कि उन्हें किस वजह से हिरासत में लिया गया और उन्होंने कौन-सा कानून तोड़ा, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वर्ली पुलिस स्टेशन में अधिकारियों का व्यवहार सम्मानजनक था. लेकिन अब भी उनके मन में यही सवाल है कि उन्हें क्यों रोका और हिरासत में लिया गया.
आयशा ने एक और पोस्ट में वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्हें पुलिस वैन में बैठाया जा रहा है. पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा कि शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहने पर उन्हें घसीटा गया और हिरासत में लिया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने इसकी वजह नहीं बताई. आयशा ने सवाल उठाया कि सड़क पर खड़े रहना कब से अपराध हो गया? एक्ट्रेस ने कहा कि उनका मानना है कि देश में जवाबदेही की कमी है. उन्होंने यह भी लिखा कि वह उम्मीद करती हैं कि भविष्य में हालात बेहतर होंगे और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा.
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बता दें दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुए छात्र आंदोलन अब देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है. मुंबई में इस प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था. प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. शिवाजी पार्क और चैत्यभूमि के पास भी प्रदर्शन हुए, जहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उन्हें प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया.
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