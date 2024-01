अयोध्या राम मंदिर : प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाएंगी अमेरिकी एक्ट्रेस-सिंगर Mary Millben, Video में जाहिर की खुशी

Mary Millben on Pran Pratishtha : अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस कुछ घंटों का ही इंतजार है. देशभर में इस समारोह को दीवाली (Diwali) के त्योहार के तौर पर मनाने की तैयारी है. भागवान राम के स्वागत के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशों में भी भक्त काफी उत्साहित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और भारत के प्रति कई बार अपना प्रेम जाहिर कर चुकीं अफ्रीकी-अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन (Mary Millben) भी राम मंदिर उद्घाटन को लेकर काफी खुश और एक्साइटेड है. हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह समारोह (‘प्राण प्रतिष्ठा’) लगभग दूसरी दिवाली जैसा लगता है. मैं दिवाली (22 जनवरी को) मनाने जा रही हूं.’

मैरी मिलबेन ने आगे कहा, ‘मुझे दुख है कि मैं समारोह में फिजिकली भारत नहीं जा पा रही हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका जश्न मनाऊंगी. मैं एक क्रिश्चियन महिला हूं लेकिन अचानक से मैं पिछले कुछ समय से हिंदू कम्यूनिटी के काफी करीब आई हूं. तो मैं इस खूबसूरत मोमेंट को महसूस कर सकती हूं, इस समारोह के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह एक ऐसा क्षण है जहां सभी लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे, और यही है आस्था की सुंदरता.’ गौरतलब है कि मैरी मिलबेन ने पिछले साल दिवाली के मौके पर ‘ओम जय जगदीश हरे’ गाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी. इससे पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कार्यक्रम में ‘जन मन गण’ भी गा चुकी हैं.

#WATCH | Arizona, US: On Ram temple ‘Pran Pratishtha’ ceremony, African-American actress and singer Mary Millben says, “The ceremony (‘Pran Pratishtha’) almost feels like second Diwali. I am going to celebrate Diwali (on January 22). I am sad that I won’t be in India physically… pic.twitter.com/Imyt1x5RV3

— ANI (@ANI) January 21, 2024