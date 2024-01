Hindi Entertainment Hindi

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Celebration Bollywood Film Stars Reached In Ram Janmbhoomi

Ayodhya : राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच रहीं फिल्मी हस्तियां, जानिए कौन-कौन पहुंचा राम जन्मभूमि?

Ram Mandir Pran Pratishtha : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भले ही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देर से मिला था, लेकिन अयोध्या पहुंचने वालों में से वो पहली फिल्मी हस्ती थीं.

Ram Mandir Pran Pratishtha : अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देशभर में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए शहर में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों का आना शुरू हो गया है. सोमवार, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीतिक जगत के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल होंगे. सोशल मीडिया पर रामलला की मूर्ति की तस्वीर सामने आने के बाद से हर कोई अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हैं. इस बीच बॉलीवुड कंगना रनौत समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां भी अयोध्या पहुंच रही हैं.

कंगना रनौत ने लगाई झाड़ू

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भले ही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देर से मिला था, लेकिन अयोध्या पहुंचने वालों में से वो पहली फिल्मी हस्ती थीं. उन्हें पहले हनुमान गढ़ी मंदिर में जाकर भगवान हनुमान से दर्शन किए और मंदिर परिसर में झाड़ूं भी लगाई. उन्होंने कहा कि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है. जगह-जगह भजन और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे हम ‘देव लोक’ में पहुंच गए हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Actress Kangana Ranaut participates in cleanliness drive at Hanuman Garhi Temple in Ayodhya. She is in Ayodhya to attend the Pran Pratishtha ceremony tomorrow. pic.twitter.com/LpElT3ROdf — ANI (@ANI) January 21, 2024

इतिहास में घटी सबसे बड़ी घटना : शंकर महादेवन

अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड सिंगर-संगीतकार शंकर महादेवन भी रविवार को राम जन्मभूमि पहुंची. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है. हम बहुत खुश और एक्साइटेड हैं और हम धन्य महसूस करते हैं कि हम इसका हिस्सा बनने के लिए राज्य के मेहमान हैं. मुझे लगता है कि यह भारत के इतिहास में घटी सबसे बड़ी घटना है…’

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | On Ayodhya Ram Mandir pranpratishtha, singer-composer Shankar Mahadevan says, “Not only the whole country but the whole world is waiting for this moment. We are so happy & excited and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I… pic.twitter.com/1kkUtOkyV3 — ANI (@ANI) January 21, 2024

एक्ट्रेस शेफाली शाह ने कही ये बात

अयोध्या पहुंचने वाली हस्तियों में अब एक्ट्रेस शेफाली शाह भी शामिल हो गई हैं. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंची शेफाली ने कहा, ‘मैं यहां आकर सम्मानित महसूस कर रही हूं. यह सबसे बड़े सांस्कृतिक क्षणों में से एक है जिसे हमारा देश और हम, भारतीय, अनुभव कर सकते हैं. यह वास्तव में एक बड़ी बात है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं. भारतीय होने पर गर्व है. हमारे देश की संस्कृति बहुत समृद्ध है. लेकिन हम इससे बिल्कुल अनजान हैं.’

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | On Ayodhya Ram Mandir pranpratishtha, actor Shefali Shah says, “I am honoured to be here. This is one of the biggest cultural moments that our country and we, as Indians, can experience. It is a really big thing and I am feeling so proud, being… pic.twitter.com/6SX2mWoiUk — ANI (@ANI) January 21, 2024

शेफ संजीव कपूर का हुआ स्वागत

अयोध्या ने मशहूर शेफ संजीव कपूर का भी दिल खोलकर स्वागत किया है. उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचने पर कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल हो सकता है. बहुत उत्सुक्ता है, हर्षोल्लास है. मुझे निमंत्रण मिला इसके लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं.’

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Ahead of the Ram Temple pranpratishtha ceremony, Celebrity Chef Sanjeev Kapoor says, “…I had never imagined that there could be an atmosphere like this. But there is a lot of curiosity, enthusiasm and joy. I would call myself fortunate for… pic.twitter.com/48ynTcEuRl — ANI (@ANI) January 21, 2024

रजनीकांत पहुंचे अयोध्या

अयोध्या एयरपोर्ट से सुपरस्टार रजनीकांत का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें सुरक्षा कर्मियों के साथ हवाई अड्डे से बाहर आते देखा जा सकता है.

#WATCH | UP: Actor Rajinikanth arrives at the Lucknow airport to attend the Pran Pratishtha ceremony tomorrow. (Video Source – Airport officials) pic.twitter.com/Nd8Llnz0WN — ANI (@ANI) January 21, 2024

पवन कल्याण पहुंचे उत्तर प्रदेश

जन सेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण कल आयोजित होने वाले अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लखनऊ पहुंचे. उन्होंने कहा, ‘यह लोगों का लंबे समय से पोषित सपना रहा है और 500 वर्षों के बाद, यह आखिरकार वास्तविकता में आ रहा है, हम बहुत खुश हैं.’

#WATCH | Uttar Pradesh: Jana Sena chief Pawan Kalyan arrives in Lucknow, ahead of the Ayodhya Ram Temple Pranpratishtha ceremony that will be held tomorrow. He says, “This has been a long-cherished dream of the people and after 500 years, it is finally coming into reality, we… pic.twitter.com/JEY4QnO6qn — ANI (@ANI) January 21, 2024

अयोध्या पहुंचे एक्टर रणदीप हुड्डा

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कहा, ‘हम बहुत उत्साहित हैं और वहां उपस्थित होने और भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक हैं. यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है’.