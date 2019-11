नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की जमीन आबंटित की जाए. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील 134 साल से भी अधिक पुराने इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया. राजनीतिक नेताओं से लेकर बॉलिवुड सेलेब्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. आइए देखते हैं फैसले पर क्या है सेलेब्स के रिएक्शन-

Welcome the fair verdict over the #AyodhyaCase by Hon. Supreme Court. Finally the long pending issue will be resolved now. 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) November 9, 2019

फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने ट्वीट कर लिखा है, ‘अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष निर्णय का स्वागत करता हूं। आखिरकार लंबे समय से चलने वाले मुद्दे का अब हल किया जाएगा।’

ऐक्ट्रेस कोएना मित्रा ने ट्वीट किया, ‘क्या फैसला है! धन्यवाद श्री नरेंद्र मोदी जी’

Humble request to all concerned , please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. Accept it with grace if it goes for you or against you. Our country needs to move on from this as one people. Jai Hind. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 9, 2019

My dear Indians, please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. We all need to heal together and move on from this as one nation !! 🇮🇳 — Huma Qureshi (@humasqureshi) November 9, 2019