Ayushmann Khurrana and Tahira Kashyap contribute to Maharashtra CMs Relief Fund-बॉलीवुड की जोड़ी आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है. आयुष्मान ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से सभी को जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "हम पिछले साल से तूफान की नजर में हैं. इस महामारी ने हमारे दिलों को तोड़ दिया है, हमें दर्द और पीड़ा को सहन करना सिखाया है, हमें दिखाया है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ एकजुट होकर इस मानवीय संकट को संभाल सकते है."

आयुष्मान ने कहा, "आज, फिर से, यह महामारी हमें भाग्य, लचीलापन और आपसी समर्थन दिखाने के लिए कह रही है. पूरे भारत में लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं. ताहिरा और मैं हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें और ज्यादा करने के लिए प्रेरित किया है."

“हम लगातार अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जरूरत के समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है.”

अभिनेता ने कहा, “लोगों को जितना संभव हो सके उतनी मदद करने की जरूरत है और हम सभी अपनी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम फिट हैं.”