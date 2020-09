Also Read - दीया मिर्जा भी हैं ड्रग एडिक्ट? एक्ट्रेस ने बयान जारी कर निकाली भड़ास, TWEET VIRAL

View this post on Instagram

TIME’s list of the 100 Most Influential People in the world is out, I’m honored to be a part of this group: time.com/time100 @TIME #TIME100