मुंबई: टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म ‘बाघी 3’ ने अपने पहले हफ्ते में 53.83 करोड़ कमाया. फिल्म ‘बाघी 3’ ने 2020 ‘की शुरुआत में पहले दिन ही 17.50 करोड़ रुपये की कमाई की.

#Baaghi3 braves mixed reports + #CoronaVirus scare + examination period, yet fares well… Mass pockets superb, metros grow on Day 3… Third #TigerShroff movie to cross ₹ 50 cr in *opening weekend*… Fri 17.50 cr, Sat 16.03 cr, Sun 20.30 cr. Total: ₹ 53.83 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2020