Baaghi 3 Trailer: टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वीडियो एंटरटेनमेंट और एक्शन से भरपूर है. टाइगर का एक्शन देखने लायक है. वीडियो की शुरूआत में टाइगर कहते हैं कि लोग रिश्तों में हदें पार कर जाते हैं लेकिन वो सरहदें पार कर जाएंगे. ट्रेलर आते ही लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि सीन के कुछ हिस्से सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की कॉपी लग रहे हैं. वहीं कुछ का कहना है कि ये हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन की कॉपी हैं. दरअसल, फिल्म में टाइगर के भाई का किरदार निभा रहे रितेश देशमुख को किसी काम से सीरिया जाना पड़ता है. वहां अचानक उनपर हमला हो जाता है. जब ये बात टाइगर को पता चलती है तो वो अपने भाई को बचाने के लिए सीरिया निकल पड़ते हैं. फिल्म में एक्शन का ओवरडोज़ है इससे इंकार नहीं किया जा सकता.

#Baaghi3Trailer is top notch, 200cr will be an easy chase. This franchise is raising it’s own bar in terms of action and scale with every release. #Baaghi3

— Soumya Pratihari (@Bapun) February 6, 2020