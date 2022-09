Rana Daggubati Viral Video: साउथ सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिनके फैंस पूरी दुनिया में शुमार हैं. इसी में से एक नाम है राणा दग्गुबाती का जिन्होंने जमकर नाम कमाया है और उनके लाखों-करोडों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते हैं. ऐसे में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राणा दग्गुबाती इन दिनों अपनी एक वीडियो लेकर काफी सुर्खियों में हैं. हाल ही नें वह तिरुपति के मंदिर पहुंचे. इस दौरान राणा दग्गुबाती के एक फैन ने उनके साथ ऐसा कुछ किया कि अभिनेता ने फैन को फोन छिन लिया. फोन छीनते हुए राणा दग्गुबाती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - इमरान हाशमी पर कश्मीर में पत्थरबाजी, शूटिंग खत्म कर घूमने निकले थे अभिनेता...जानें पूरा मामला

वीडियो में राणा दग्गुबाती व्हाइट कलर के धोती-कुर्ता के साथ रेड कलर के गम्छा लपटें दिखाई दिए हैं. उन्होंने सन ग्लासेस भी लगाया हुआ था. इस दौरान पैपराजी राणा दग्गुबाती की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, जिसके लिए अभिनेता उन्हें मना कर रहे थे. हालांकि उन्होंने कुछ तस्वीरें क्लिक करवाने का बाद सम्मानजनक तरीके से मना कर दिया था. फिर पीछे से राणा दग्गुबाती का एक फैन फोन लेकर आया और उनके साथ अपनी तस्वीर क्लिक करना चाहता था, लेकिन अभिनेता ने फैन का फोन छीन लिया. Also Read - महेश भट्ट जन्मदिन: बेटी पूजा भट्ट से शादी करना चाहते थे महेश भट्ट? परवीन बाबी से चला था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर

In a recently released clip, Actor @RanaDaggubati, who recently visited the #Tirupati temple along with wife #MiheekaBajaj & his father #DSureshBabu, snatched a fan’s mobile phone away after he approached the actor for a selfie #ranadaggubati #WATCH pic.twitter.com/8lxIPGiqly

— HT City (@htcity) September 19, 2022