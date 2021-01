Film Radhe Shyam New Poster Out: तेलुगू सुपरस्टार और सिनेमा जगत के ‘बाहुबली’ प्रभास (Prabhas) ने शुक्रवार को नए साल के मौके पर अपने फैंस के लिए अगामी फिल्म राधेश्याम (Radhe Shyam New Poster) का नया पोस्टर जारी किया, जिससे उनके चाहने वाले काफी उत्साहित लग रहे हैं. प्रभास ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर जारी करते हुए प्रभास ने लिखा, “मेरे सभी प्यारे फैंस के लिए. सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. हैशटैग राधेश्याम, 2021 राधेश्याम के साथ.” Also Read - Happy Birthday Prabhas: 'राधेश्याम' ने प्रभास को दिया बर्थडे गिफ्ट, इस महाकाव्य प्रेम कहानी का अंजाम क्या होगा?

इस फिल्म में प्रभास अभिनेत्री पूजा हेगडे के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे. राधेश्याम एक पीरियड रोमांटिक-ड्रामा है. बहुभाषी फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है. Also Read - 'बाहुबली' के जन्मदिन पर मचेगा हंगामा, 23 अक्टूबर को है विशेष घोषणा की तैयारी

बता दें कि प्रभास ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई तेलगु फिल्म ‘ईश्वर’ से की, जिसमे उनके पात्र का नाम भी ईश्वर ही था. फिर 2003 में उनकी फिल्म आई राघवेन्द्र. फिर 2004 में उनकी दो फ़िल्में आई वर्षम जिसमे उनके किरदार का नाम वेंकट था और दूसरी फ़िल्म थी अडवाणी जिसमे प्रभास के पात्र का नाम रामुडु था. इस तरह से उनके फ़िल्मों में अभिनय का कारवां चलता रहा और वक़्त के साथ सिने जगत में उनका मुकाम बढ़ता गया.