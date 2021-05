नई दिल्ली: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर प्रभास (Prabhas) को पूरी दुनिया जानती हैं. अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले प्रभास ने ‘बाहुबली’ सीरीज से अपना एक अलग मुकाम बना लिया है. साउथ के बाद प्रभास ने बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ दी है मगर अब ऐसा लग रहा है सिनेमा जगत के ‘बाहुबली’ (Baahubali) जल्द ही हॉलीवुड में भी दस्तक देने वाले हैं. Also Read - रिलीज से पहले ही 'RRR' ने कमा लिए इतने सौ करोड़, 'बाहुबली' रह जाएगी पीछे? इस डील को किया क्रैक

इन दिनों यह खबर आ रही है कि प्रभास जल्द ही हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल 7' (mission imposible 7) में दिखाई दे सकते हैं. सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो रही है और प्रभास के फैन्स जमकर अपनी ख़ुशी का इज़हार कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मिशन इम्पॉसिबल' की दो फिल्मों का निर्देशन कर चुके निर्देशक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने अपने अगले यानि सातवें पार्ट के लिए सुपरस्टार प्रभास से संपर्क किया था. बताया जा रहा है कि फिल्म के इस पार्ट मेंक्रिस्टोफर प्रभास को एक मज़बूत और अहम रोल दे सकते हैं.

खबरों की माने तो क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और प्रभास की इस पर चर्चा भी कर चुके हैं मगर अब तक इस ख़बर पर दोनों में से किसी भी पक्षों की तरफ से आधिकारिक नोटिस नहीं आई है.

इस बात पर किसी भी तरह की आधिकारिक मुहर अभी तक नहीं लगी है. मगर इन सब के बीच प्रभास के चाहने वालों में गजब की उत्साह देखने को मिल रही है.