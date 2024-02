Hindi Entertainment Hindi

Baahubali Ss Rajamouli Father V Vijayendra Prasad Revealed Sanjay Dutt Was First Choice For Kattappa

Bahubali में संजय दत्त निभाने वाले थे कटप्पा का किरदार, जानें क्यों नहीं मिला सुनहरा मौका

Sanjay Dutt First Choice For The Role Of Kattappa: बाहुबली’ में कटप्पा का रोल निभाकर एक्टर सत्यराज घर-घर में मशहूर हो गए थे, लेकिन ये किरदार पहले संजू बाबा करने वाले थे.

Sanjay Dutt First Choice For The Role Of Kattappa: साउथ की सुपरहिट फिल्मों से एक बाहुबली के दोनों भाग बेहद सुपरहिट रहे थे और इसे साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘बाहुबली’ में कटप्पा का रोल सत्यराज (Satyaraj) ने निभाया था और इसे हर किसी ने बेहद पसंद किया था. हालांकि अब सालों के बाद बाहुबली के डायरेक्टर एस.एस राजामौल (S.S.Rajmouli) के पिता और फिल्म के राइटर विजयेंद्र प्रसाद ( Vijayendra Prasad) ने हाल ही में बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है. दरअसल विजयेंद्र ने खुलासा किया है कि कटप्पा के लिए फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद सत्यराज नहीं बल्कि बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानि की संजय दत्त (Sanjay Dutt) थे, आइए जानते हैं, आखिर क्यों संजू बाबा को नहीं मिला ये किरदार (Sanjay Dutt Choice OF Kattappa)

संजय दत्त बनते कटप्पा

प्रभास की फिल्म ‘बाहुबली’ में एक ऐसा किरदार था, जिसकी वजह से फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी. फिल्म के राइटर वी. विजयेंद्र प्रसाद ने एक दफा बताया था कि वो उस किरदार में संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे. इस बारे में साल 2020 में रेडिफ पर बातचीत करते हुए एस.एस. राजामौली के पिता और फिल्म के राइटर वी. विजयेंद्र प्रसाद ने बताया था.

जेल की वजह से कटप्पा नहीं बने संजय

वीजयेंद्र प्रसाद ने बताया था कि बाहुबली के रोल के लिए प्रभास ही हमेशा से उनकी पसंद थे, पर कटप्पा के किरदार के लिए संजय दत्त उनके दिमाग में थे. उन्होंने कहा था कि उस समय संजय दत्त जेल में थे, इसलिए उन्हें फिल्म में ले पाना मुमकिन नहीं था. वीजेयेंद्र ने बताया कि उस दौरान संजय के साथ करना मुश्किल था औऱ हमारे पास सत्यराज दूसरे ऑप्शन थे और इसलिए हमने उन्हें चुना.

4 से 5 महीने में तैयार की थी स्क्रिप्ट

प्रसाद ने फिल्म की कहानी पर बात करते हुए कहा कि हमने सबसे पहले कटप्पा का ही करिदार लिखआ था और ‘अगली सुबह मैंने राजामौली को कटप्पा के किरदार का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. इसके बाद मैंने उन्हें एक और सीन सुनाया जिसमें एक मां अफने बच्चे को गोद में लेकर नगीं पार करने की कोशिश करती है. यह सीन सुनाया इस सुपरहिट फ्रेंचाइज का ओपनिंग सीन बना. इसके बाद 4 से 5 महीने में इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी.’