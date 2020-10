Baba Ka Dhaba delhi malviya nagar bollywood celebrities ready to help owner Of Baba Ka Dhaba Kanta prasad-सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र का एक बुजुर्ग जोड़ा ढाबे का कारोबार नहीं चल पाने पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और गुरुवार को कई बॉलीवुड सितारों ने लोगों से दंपति को कारोबार फिर से चालू करने में मदद करने का आग्रह किया. Also Read - दिशा पाटनी की बटरफ्लाई किक देख हैरान हुए टाइगर श्रॉफ, बोले- तितली और...

यूट्यूब ब्लॉगर गौरव वासन ने बुधवार को एक छोटे से ढाबे को चलाने वाले बुजुर्ग दंपति की दुर्दशा को दिखाते हुए एक वीडियो क्लिप साझा किया था. Also Read - Zaheer Khan Birthday: ज़हीर खान के बर्थडे पर सागरिका घाटगे का स्पेशल विश, नहीं करना चाहती थीं शादी लेकिन...

वासन ने इंस्टाग्राम पर साझा इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति बेस्ट मटर पनीर बेचते हैं. इन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है. तब से ही ट्विटर पर हैशटैगबाबाकाढाबा ट्रेंड करने लगा. Also Read - Baba Ka Dhaba: पहले रोए, अब मुस्कुरा रहे ढाबे वाले बाबा, बोले- 'पूरा देश मेरे साथ आ गया'

इसे देख रवीना टंडन ने ट्वीट किया, “हैशटैगबाबाकाढाबा हैशटैगदिल्लीवालों हैशटैगदिल हैशटैगदिखाओ. जो भी यहां खाना खाचा है, मुझे अपनी पिक्स भेजें, मैं आपकी तस्वीर के साथ एक प्यारा संदेश दूंगी.”

निमृत कौर ने अपील की, “इसे अपना अगला पड़ाव तय करें. जहां भी आप हैं, आपके आस-पड़ोस में ऐसे कई अन्य लोग होगें.. हैशटैगवोकलफॉरलोकल.”

वीडियो साझा करते हुए रणदीप ने लिखा, “अगर आप दिल्ली में हैं, तो जरूर जाएं. ब्लॉक बी, शिवालिक कॉलोनी, हनुमान मंदिर के विपरीत, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली. हैशटैगबाबाकाढाबा.”

सुनील शेट्टी ने साझा किया, “आइए, मदद कीजिए, इनकी मुस्कान वापस लाइए. हमारे आस-पड़ोस के वेंडर्स को भी मदद की जरूरत है.”

स्वरा भास्कर ने सभी को ऐसे छोटे व्यवसायों का समर्थन करने और हैशटैगलॉकलफॉरवोकल बनने के लिए कहा. स्वरा ने लिखा, “दिल्ली चलो, बाबा का ढाबा पर मटर-पनीर खाते हैं मालवीय नगर में.”

वीडियो साझा होने के बाद गुरुवार को नेटिजेंस ने ढाबे पर खाने वाले लोगों के कई नए वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं.