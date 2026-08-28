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रक्षाबंधन पर रामदेव ने कंगना रनौत को भेजा खास तोहफा, एक्ट्रेस बोलीं- भूल-चूक सब माफ

रामदेव ने कंगना रनौत को रक्षाबंधन का शगुन भेजने का एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. इसके बाद एक्ट्रेस ने सुलह होने की बात कही.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 28, 2026, 7:37 PM IST
रक्षाबंधन पर रामदेव ने कंगना रनौत को भेजा खास तोहफा, एक्ट्रेस बोलीं- भूल-चूक सब माफ
GenZ पर कमेंट को लेकर कंगना रनौत और रामदेव के बीच जुबानी जंग चल रही थी. (ANI)

रक्षाबंधन पर योग गुरु रामदेव और एक्ट्रेस-सांसद कंगना रनौत के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई है. कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल प्रोटेस्ट में GenZ को ‘गटर छाप’ कहने को लेकर रामदेव ने कंगना पर पर्सनल कमेंट किए थे. इसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही थी. अब शुक्रवार (28 अगस्त 2026) को रक्षाबंधन पर रामदेव ने एक्ट्रेस से गिले-शिकवे मिटाने के लिए उन्हें मिठाइयां और शगुन के तौर पर 500 रुपये की एक गड्डी भेजी. रामदेव ने कहा कि रिश्तों में मिठास बनी रहनी चाहिए. इसके बाद एक्ट्रेस ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और रामदेव को बड़ा भाई बताया.

रामदेव ने कंगना रनौत को रक्षाबंधन का शगुन भेजने का एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, “देश में किसी भी कारण से नफरत और एक-दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए. पिछले दिनों मेरे और कंगना रनौत के बीच विवाद की चर्चा हुई थी. मेरा मानना है कि विवाद को संवाद के जरिए खत्म किया जाना चाहिए. मैं कंगना को फोन कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दूंगा.”

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इसके बाद कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रामदेव का वीडियो शेयर किया. एक्ट्रेस ने लिखा- “त्योहार का दिन होता है सब भूल-चूक माफ करने के लिए. मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए. आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम, दोनों स्वीकार करती हूं. बहुत धन्यवाद. ईश्वर आपको लंबी आयु दे.’

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रामदेव ने क्या कहा था?

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए कंगना रनौत ने जेन-जी को गटर छाप कहा था. एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रामदेव ने कंगना के बयान पर रिएक्शन दिया था. रामदेव ने एक्ट्रेस के बचपन, जवानी और पढ़ाई को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था, “उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता.”

रामदेव ने कहा था, “ऐसे किसी भी देश के युवा को, जेन Z को गटर-पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है. गलत बात है. इसके ऊपर जो है, उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए.”

कंगना ने भी किया था पलटवार

रामदेव के बयान के बाद कंगना ने भी पलटवार किया था. एक्ट्रेस ने कहा था, “बाबा रामदेव को मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में डे-ड्रीम नहीं करना चाहिए.” हालांकि, अब उनके बीच सुलह हो गई है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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