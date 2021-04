Babil shares Irrfan Khan’s pic with Amitabh Bachchan from Piku: बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) पिछले साल हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके फैंस और उनका परिवार लगातार उन्हें याद करता रहता है और खासकर उनके बेटे बाबिल खान (Babil Khan) बाबिल अपने पिता को बहुत याद कर रहे हैं और वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने पिता की कुछ खास यादें और तस्वीरें शेयर करके दुनिया को याद दिलाते रहते हैं कि उनके पिता आज भी यादों में बने हुए हैं. ऐसे में अब बाबिल खान (Babil Khan) ने एक बार फिर से पिता इरफान खान (Irrfan Khan) की एक फोटो शेयर की है और स्पेशल नोट लिखा है. Also Read - Filmfare Awards 2021: इरफान खान को मिला अवॉर्ड तो रो पड़े बेटे बाबिल, राजकुमार और आयुष्मान के भी निकले आंसू

बाबिल ने लिखा, ‘मैं आसानी से परेशान हो जाता हूं और फिर ये गुस्सा का आवेश बाहर निकालता हूं. फिर मुझे याद आया कि बाबा के फैन्स दयालुता और गर्मजोशी से भरे हुए हैं इसलिए नफरत को अनदेखा करो. एक दिन अनंत हिम्मत के साथ मैं इस लायक बन जाउंगा और फैन्स को गर्व महसूस होगा.’ Also Read - Jaya Bachchan Birthday: Amitabh-Rekha के रिश्ते को जया ने एक रात में दिया था तोड़, कहा था 'अमित को नहीं छोडूंगी'



ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि ये फिल्म पिकू के सेट की तस्वीरें जिमें अमिभात बच्चन (Amitabh Bachchan) को इरफान खान (Irrfan Khan) गले लगा रहे हैं. बता दें कि अमिताभ (Amitabh Bachchan) के साथ इरफान की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था और दोनों की एक्टिंग तो कमाल थी, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी अहम किरदार में थी.

View this post on Instagram A post shared by Babil (@babil.i.k)



हाल ही में बाबिल (Babil Khan) एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे थे जहां इरफान (Irrfan Khan) को सम्मानित किया गया था और वह काफी भावुक भी हो गए थे. इस पोस्ट में उन्होंने बेहद खास बात लिखी है कि वो उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ काम कर सके.