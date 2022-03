Pawan singh in Tridha Chaudhry in Holi song: MX प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम (Ashram) में बॉबी देओल (Boby Deol) के साथ बोल्‍ड सीन देकर त्रिधा चौधरी (Tridha Chaudhry) ने सनसनी मचा दी थी और रातों रात खलबली मचा दी है. त्रिधा चौधरी को इस वेबसीरीज से खूब प्रशंसा मिली थी और उनके फैंस हर दिन उन्हें देखना चाहते हैं और त्रिधा चौधरी की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड और हॉट अदाकाराओं में होती है. ऐसे में इन दिनों त्रिधा चौधरी एक भोजपुरी गाने में अपनी अदाओं का जादू चला रही हैं और फैंस को दीवाना बना रही हैं (Tridha Chaudhry New Song)Also Read - तो फिर होली के लिए हो जाएं तैयार! पवन सिंह और स्मृति सिन्हा का धमाल, 'व्हाइट व्हाइट लहंगा' ने कर दिया कमाल

त्रिधा चौधरी का हालिया गाना ‘बबूनी तेरे रंग में’वायरल हो गया है. इस गाने में वह पवन सिंह के संग रोमांटिक अंदाज में डांस करके लोगों को दीवाना बना रही हैं. पवन सिंह और बॉलीवुड संगीतकार सलीम सुलेमान का होली स्पेशल गाना ‘बबूनी तेरे रंग में’ बीते साल होली से पहले रिलीज हुआ था. होली में पवन सिंह के गाने का क्रेज होता है मगर इस बार इस भोजपुरी स्टार को हिंदी गाने में देखकर हर कोई हैरान हो गया है. आश्रम की बबिता भी पूरे गाने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Pawan Singh जिम में बहा रहे हैं जमकर पसीना, वर्कआउट VIDEO में दिखा मसल पॉवर, बोले- शेर आया...

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और त्रिधा चौधरी (Tridha Chaudhry) को एक साथ इस रोमांटिक अंदाज में देख फैंस जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने को 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं. इस गाने को बॉलीवुड के संगीतकार सलीम सुलेमान ने अपने संगीत से सजाया है. बोल डॉ. सागर ने लिखे हैं और गाया पवन सिंह, शार्वी यादव ने है. आपको बता दें कि होली स्पेशल गाना ‘बबूनी तेरे रंग में’ बीते साल होली से पहले रिलीज हुआ था.