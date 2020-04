नई दिल्ली: अपनी पहलवानी से देश का मान बढ़ा चुकी रेसलर बबिता फोगाट इन दिनों खूब चर्चा में हैं. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली बबिता ने जब से राजनीति में कदम रखा है वो सुर्ख़ियों में हैं. हाल ही में बबिता के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने खूब हंगामा मचाया था. इसे लेकर उनपर धर्म की राजनीति और हिंदू-मुस्लिम विवाद को बढ़ाने का आरोप भी लगा था. Also Read - बबीता फोगाट के बयान पर भड़कीं शटलर ज्वाला गुट्टा, दे डाला ये सुझाव

बबिता ने अपने अंदाज़ में इन आरोपों का खंडन करते हुए अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया था जो खूब वायरल भी हुआ. इस वीडियो में उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम को भी घसीट लिया था. Also Read - एक बार फिर सुर्खियों में आईं जायरा वसीम, लोगों से की अपील, कहा- 'मेरे ईमान के खिलाफ है तारीफ करवाना'

बबिता ने कहा था, “मैं ज़ायरा वसीम नहीं हूं कि डर कर घर बैठ जाऊंगी.” अब इस वीडियो पर ज़ायरा ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि ‘अपने अहंकार से अपने अज्ञान को मजबूत न होने दें. जब आप सच की तलाश करते हैं, तो विनम्रता के साथ करें.’ Also Read - कोरोना फैलाने के लिए बबीता फोगाट तबलीगी जमात को मानती हैं जिम्मेदार, तो स्वरा भास्कर बोलीं जरा इसे भी तो देखें!

Don’t let your ignorance be strengthened by your arrogance. When you seek the truth, seek it with humility.

