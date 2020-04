नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमितों की संख्या की वजह कई लोग तबलीगी जमात को मान रहे हैं. हाल ही में भाजपा नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को एक लेकर ट्वीट किया था. इसके बाद ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया गया था. उन्होंने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया था. हाल ही में बबीता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मैं किसी धमकी से नहीं डरती हूं और न ही मैं जायरा वसीम हूं, जो डरकर घर बैठ जाऊंगी. इसके बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का उनके इस ट्विटर वीडियो पोस्ट पर रिएक्शन आया है. Also Read - Babita Kumari Phogat bjp leader and wrestler trolled after tweet on tabligi jamaat coronavirus Babita Phogat Video: कोरोना से ज्यादा खतरनाक 'जाहिल जमाती' पर होने लगीं ट्रोल, कहा, बोलती रहूंगी जो करना है...



फिल्म Raanjhanaa की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बबीता फोगाट को टैग करते हुए वीडियो पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, “बबीता जी यह आंकड़े भी देखें! क्या इन लाखों भक्तगण के कोरोना टेस्ट हुए हैं? कृपया इसपर भी टिप्पणी दें! और तबलिग़ी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने स्वीकृति क्यूँ दी.. यह सवाल भी उठाएँ! बाक़ी आपके फ़ैन तो हम हैं ही!”

बबीता जी @BabitaPhogat यह statistics भी देखें! क्या इन लाखों भक्तगण के corona test हुए हैं? कृपया इसपर भी टिप्पणी दें! और तबलिग़ी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने permission क्यूँ दी.. यह सवाल भी उठाएँ! बाक़ी आपके फ़ैन तो हम हैं ही! 🙏🏽🙏🏽😊😊 https://t.co/ngqi1yYWEv — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 17, 2020



बबीता फोगाट के ट्वीट को लेकर स्वरा भास्कर द्वारा दिए गए रिक्शन वाले ट्वीट पर लोग खूब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि बबीता ने दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की वजह तबलीगी जमात के लोगों को बताया था. उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए वीडियो में कहा था कि सोशल मीडिया पर मुझे लगातार धमकी मिल रही है. मैं साफ-साफ कह देना चाहती हूं. मैं जायरा वसीम नहीं हूं, जो मैं डर जाऊंगी. मैंने हमेशा देश के लिए लड़ा है. अपनी इस वीडियो पर मैं कायम हूं.