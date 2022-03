How Akshay Kumar Film Bachchan Pandey Title: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवटेड फिल्म ‘बच्चन पांडे’ (Bachchan Pandey) अब बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है और ये फिल्म 18 मार्च यानि कि होली पर रिलीज होने जा रही है. हर किसी को इंतजार है 18 तारीख का जब सिल्वर स्क्रीन पर कृति सेनन (Kriti Sanon) जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) अरशद वारसी (Arshad Warsi) स्टारर ये फिल्म रिलीज होगी. वहीं फिल्म के गानें औऱ ट्रेलर लोगों को जमकर पसंद आ रहे हैं और ऐसे में फिल्म प्रमोशन के दौरान अक्षय ने मीडिया से बात करते हुए कि आखिर कैसे फिल्म का टाइटल बच्चन पांडे रखा गया है. (How Akshay Kumar Film Bachchan Pandey Title)Also Read - 'मिसेज एंड मिस्‍टर शमीम' के लिए परफेक्ट हैं आलिया भट्ट और आयुष्‍मान खुराना, निर्देशक ने बताई अपनी पसंद

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से जब एक इवेंट के दौरान ये पूछा गया कि आपकी अपकमिंग फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchan Pandey) का टाइटल फैन्स को बॉलीवुड के 'बच्चन परिवार' और 'पांडे परिवार' की याद दिलाता है तो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने जवाब देते हुए कहा, वाकई में इसका कनेक्शन अभिषेक बच्चन और चंकी पांडे से है. आगे वह बताते हैं कि 'हाउसफुल 4' (Housefull 4) सक्सेस पार्टी में मैंने एक फोटो देखी, जिसमें अभिषेक और चंकी थे और वहीं से इस फिल्म 'बच्चन पांडे' के टाइटल का आइडिया मिला. अभिषेक बच्चन से 'बच्चन' लिया गया तो चंकी पांडे से 'पांडे'. इस तरह बना बच्चन पांडे.

बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कृति सेनन (Kriti Sanon) लीड रोल में है, इनके अलावा जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez)और अरशद वारसी (Arshad Warsi) भी नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय कुमार एक गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं, कृति सेनन एक रिपोर्टर का किरदार निभा रही है. ट्रेलर में एक्शन, कॉमेडी, मारधाड़ और दमदार डायलॉग्स सुनने को मिला. बच्चन पांडे एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा है। फिल्म 18 मार्च को रिलीज होगी.