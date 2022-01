Bachchan Pandey And Radhe Shyam VS Shamshera Box Office Clash On Holi: जब से कोरोना आया है तब से बॉलीवुड में बहुत मायूसी से छाई हुई है और कई सारी बड़ी फिल्में भी अभी तक बड़े पर्दे पर आने के लिए तरस रही हैं, तो वहीं कुछ ने ओटीटी पर जमकर राज किया है. हालांकि लगता है कि 2022 में महाक्लैश होने वाला है और एक साथ तीन बड़ी फिल्में आने वाली हैं और सारे सुपरस्टार की फिल्में कतार में हैं. कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से फिल्मों पर ब्रेक लगा दी ह. ऐसे में अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे (Bachchan Pandey) लेकर आ रहे हैं. अक्षय कुमार और कृति सेनन (Kriti Sanon) स्टारर फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च 2022 के दिन बॉक्स ऑफिस पर आएगी और इसके साथ ही दो और बड़ी फिल्में आ रही हैं.Also Read - फोटोशूट कराने के चक्कर में गिरते-गिरते बचीं Urfi Javed, कैमरामैन की भी छूटी हंसी- Video Viral

‘बच्चन पांडे’ के रिलीज डेट की जानकारी देते हुए अक्षय कुमार ने बताया है कि ये फिल्म रोमांटिक- एक्शन- कॉमेडी ड्रामा होगी. वहीं अब खबरें हैं कि 18 मार्च को पहले से ही रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘शमशेरा’ रिलीज होने के लिए तैयार है. यशराज बैनर की ‘शमशेरा’ में रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त मुख्य किरदार निभा रहे हैं. करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म काफी बड़े स्तर पर बनाई गई है. फिल्म में रणबीर कपूर डाकू के किरदार में होंगे और संजय दत्त से टक्कर लेते दिखेंगे. Also Read - Shah Rukh Khan की 4 महीने बाद हुई सोशल मीडिया पर वापसी, शेयर किया पहला पोस्ट...फैंस बोले 'King Is Back'

Also Read - Shilpa Shetty ने पहना गांठ लगा शॉर्ट टॉप, पतली कमर...कर्वी फिगर देख मदहोश हुए लोग

अक्षय कुमार ने जैसे ही बच्चन पांडे की रिलीज डेट का ऐलान किया, वैसे ही यह साफ हो गया है कि इसकी सीधी भिड़ंत रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की आने वाली शमशेरा (Shamshera) से होगी, जो होली के मौके पर ही रिलीज होने के लिए तैयार है. रणबीर कपूर की शमशेरा और अक्षय कुमार की बच्चन पांडे के क्लैश से बॉलीवुड को भयंकर नुकसान होगा. इसके साथ ही पोस्टपोन हो चुकी फिल्मों से एक प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम भी इसी के आस पास पर्दे पर आ सकती है.