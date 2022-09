Model Committed Suicide: ग्लैमर की दुनिया से एक और बुरी खबर सामने आई हैं. मुंबई में 30 साल की एक मॉडल का शव होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला. प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को कमरे की तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मॉडल ने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ही बताया. वर्सोवा पुलिस ने एडीआर के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. मॉडल की आत्महत्या के बाद एक बार फिर मुंबई में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर लोग मॉडल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.Also Read - Mumbai-Gandhinagar Vande Bharat Express: काफी हेल्थी है इस ट्रेन में दिया जाने वाला खाना, मिलती हैं टॉप क्लास सुविधाएं

अपनी जीवन लीला समाप्त करने के पहले मॉडल ने सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया था. पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मॉडल ने बुधवार शाम करीब 8 बजे होटल में चेक इन किया था, फिर रात के खाने का ऑर्डर दिया. इसके अगल दिन गुरुवार को जब होटल का वेटर रूम की बेल बजा रहा था तो किसी ने गेट नहीं खोला. उसने कई बार आवाज भी लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया. वेटर ने इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी जिसके बाद मास्टर चाबी से रूम का दरवाजा खोला गया.

Correction | A 30-year-old model died by suicide, her body was found hanging from a fan in a hotel room in Andheri area of ​​Mumbai, Versova police registered a case under ADR and started further investigation. Police also recovered a suicide note* on the spot: Mumbai Police

— ANI (@ANI) September 30, 2022