Bade Achhe Lagte Hain 2 Promo Nakuul Mehta And Disha Parmar Came Back Again: एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट सीर‍ियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' (Bade Achhe Lagte Hain 2) का दूसरा सीजन आ रहा है और आज ही इसका प्रोमो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) की जोड़ी नजर आ रही है.

'बड़े अच्छे लगते हैं' (Bade Achhe Lagte Hain 2) का प्रोमो जारी कर दिया गया है जिसमें शो की लीड जोड़ी दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) राम और प्र‍िया के क‍िरदार में नजर आ रहे हैं. प्रोमो में राम बने नकुल प्र‍िया से पूछते नजर आ रहे हैं कि आप 32 की हैं पर आपने अब तक शादी क्‍यों नहीं की, तो इसपर प्रि‍या बनीं द‍िशा पलट कर राम से ही पूछ लेती हैं कि आप 38 के हैं तो आपने अब तक शादी क्‍यों नहीं की.

वहीं बात करें इसके पहले सीजन की तो 2011 में इसका टेलीकास्ट हुआ था और 2014 तक इसने दर्शकों का मनोरंजन किया. बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Achhe Lagte Hain 2) की शुरूआत भी जल्द ही होने वाली हैं. बता दें कि दोनों ने अपना डेब्यू भी एक साथ एक ही सीरियल से किया था. प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta)पहली बार साथ दिखे थे. और ये शो खूब हिट हुआ था.