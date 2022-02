स्टार कास्ट: राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, गुलशन देवैया, शीबा चड्ढा, चुम दरांग, सीमा पाहवा आदिAlso Read - Who Is Allu Arjun Wife: घरवालों के खिलाफ़ जाकर की थी अल्लू- स्नेहा ने शादी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी है Love Story

निर्देशक: हर्षवर्धन कुलकर्णी

कहां देख सकते हैं: थियेटर्स में

Badhaai Do Review in Hindi: राजकुमार राव (Rajkummar Rao) भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की फिल्म ‘बधाई दो’ (Badhaai Do) थियेटर्स में रिलीज हो गई है, ऐसे में अगर आप भी इस वीकेंड अफने परिवरा, दोस्तों और किसी खास के साथ ये फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो आइए इसके पहले जान लेते हैं फिल्म का रिव्यू (Badhaai Do Review) बता दें कि ये फिल्म साल 2018 में आई नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म बधाई हो का सीक्वल है, बधाई हो की कहानी ओल्ड एज प्रग्नेंसी पर आधारित थी. वहीं, बधाई दो में गे और लेस्बियन किरदारों की चुनौती पर बात करती है.

क्या है कहानी

सुमि (Bhumi Pednekar) एक पीटी टीचर है और शार्दुल (Rajkumar Rao) एक पुलिस ऑफिसर इससे अलग दोनों की पहचान है कि वे समलैंगिक हैं. दोनों उत्तराखंड के ऐसे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जहां वे समाज में खुलकर अपनी सेक्शुएलिटी जाहिर नहीं कर सकते हैं. दोनों पर ही उनके घरवाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं. आखिर में दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं. हालांकि, ये एक समझौते वाली शादी होती है. हालांकि, दोनों शादी की आड़ में अपनी पसंद के पार्टनर के साथ जिंदगी बीताएंगे. शार्दुल सुमि को तैयार करता है और शादी हो भी जाती है, लेकिन इसके बाद घरवाले बच्चे पैदा करने का दबाव डालने लगते हैं. अब क्या सुमी और शार्दुल समाज के चक्रव्यूह को भेदकर अपना सच सामने ला पाएंगे, यदि हां तो किस तरह से ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी

एक्टिंग ने जीता दिल

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की एक्टिंग ही फिल्म का मुख्य आकर्षण है, फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो भूमि की पार्टनर चुम दरंग ने रोमांटिक सीन को बेहतरीन परफॉर्म किया है. वहीं, राजकुमार राव के पार्टनर गुलशन देवैया इस फिल्म का एक सरप्राइज पैकेज हैं। वहीं, सीमा पाहवा, नितेश पांडे, शीबा चड्ढा और लवलीन मिश्रा ने फिल्म की कहानी को बखूबी आगे बढ़ाया है. डायरेक्टर ने फिल्म के जरिए मिडिल क्लास परिवार की सोच को बेहद चुटीले अंदाज में दिखाया है. फिल्म की कहानी धीमे-धीमे आगे बढ़ती है लेकिन, जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो कई गुत्थियां सुलझने लगती है. हालांकि कई जगहों पर फिल्म खुद को साबित करने में नाकायबा हो जाती है, चूंकि मामला समलैंगिकों से जुड़ा है तो एक बेहद संवेदनशील मसला भी है और आप मान सकते हैं इस मूवी में डायरेक्टर ने बड़ी नजाकत से इस विषय को रखा है, हालांकि कई बार वो अपने विषय से खोते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि वो इसे एक मसाला फिल्म के तौर पर पेश करने लग जा रहे हैं.

Rating :2.5 out of 5