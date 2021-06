Tv Famous Actress Rytasha Rathore Bold And Sexy Pictures Viral On Social Media: टीवी के मशहूर शो ‘बढ़ो बहू’ (Badho Bahu) से मशहूर हुई एक्ट्रेस रिताशा राठौर (Rytasha Rathore) आजकल सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमालकी फोटो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. रिताशा (Rytasha Rathore) अपने लुक के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. रिताशा (Rytasha Rathore) बिकिनी से लेकर न्यू़ड फोटोशूट तक करवा चुकी हैं और उनकी नई तस्वीरें भी इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई हैं. Also Read - Rytasha Rathore ने कराया न्यूड फोटोशूट, बोलीं- हां, मुझे मेरे वज़नी शरीर से प्यार है, ठरकी नज़रों से न देखना

रिताशा राठौर (Rytasha Rathore) ने हाल ही में एक कमाल और बोल्ड की तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो पहाड़ो के बीच बैठी हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान वो खुद को गमछे से कवर कर रखा है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘बस एक गमछे वाली लड़की.’ उनकी ये फोटो पर फैंस जमकर रिएरक्ट कर रहे हैं औऱ काफी पसंद कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rytasha Rathore (@rytash)

रिताशा राठौर (Rytasha Rathore) इस तस्वीर में भी वादियों का मजा ले रही हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि दो तस्वीरें शेयर कि और वो मुंबई से दूर वादियों मं मजा ले रही हैं. तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने नियोन येलो और ग्रीन बिकिनी पहने हुए हैं. इन तस्वीरों में वो पानी पूरी तरह से भीगी नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rytasha Rathore (@rytash)



नताशा राठौड़ (Rytasha Rathore) कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बेबाक राय सबके सामने रखती हैं. जिन चीजों को करने से एक्ट्रेस कतराती हैं उन पर वह खुलकर अपनी राय भी रखती हैं. अक्सर लोग उनके न्यू़ फोटोशूट पर अंगुली उठाते रहते हैं, लेकिन वह साफ कर चुकी हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है.