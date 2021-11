Badshah and Divine Came Together for film Red Notice: संगीतकार बादशाह, डिवाइन, जोनिता गांधी और मिकी मैक्लेरी ने आगामी एक्शन से भरपूर नेटफ्लिक्स फिल्म ‘रेड नोटिस’ के लिए ‘बचके रहना रे बाबा’ गाने के लिए यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ सहयोग किया है. रैपर बादशाह ने कहा कि आर.डी. बर्मन क्लासिक ‘बचके रहना रे बाबा’ गाना एक आदर्श गीत है. उन्होंने कहा, मैं डिवाइन एक्स, बादशाह के सहयोग को देखने के लिए उत्साहित हूं. मुझे लगता है कि यह एक निर्णायक क्षण है.Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की बबीता जी ने खरीदा इतना आलीशान घर, Munmun Dutta के 'महल' की Inside Pics

बादशाह को लगता है कि 'बचके रहना रे बाबा' तेज गति और ऊर्जा से भरपूर गाना है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास गाने का रीमेक बनाने, इसे एक आधुनिक देसी बॉप वाइब देने और फिर इसकी शूटिंग करने में बहुत अच्छा समय था. हमने पूरे गाने को खत्म करने में एक महीने का समय लिया.

“दिव्य अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं और मुझे उनके साथ काम करने का अवसर पाकर खुशी हो रही है. इसे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हम बेताब है. नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रेड नोटिस आने वाला है.”

यह गीत प्रतिष्ठित हिंदी गीत ‘बच के रहना रे बाबा’ का एक नया रूप है, जो क्लियोपेट्रा के एक्शन और रोमांच से भरपूर शिकार को उजागर करता है, यह फिल्म के मूल में है.

यह पहली बार है कि बादशाह और डिवाइन संगीत बनाने के लिए एक साथ आए हैं, और उन्हें जोनिता गांधी के आकर्षण और मिकी मैक्लेरी की संगीतमय प्रतिभा का समर्थन प्राप्त है.

रैपर और गीतकार डिवाइन ने कहा कि मूल एक क्लासिक है और इसे इस नए युग के संस्करण के अनुकूल बनाना एक अच्छा अनुभव था. इसकी शूटिंग करना एक और अद्भुत अनुभव था. आशा है कि प्रशंसक इसे उतना ही पसंद करेंगे, जितने मन से हमने इसे बनाया है.