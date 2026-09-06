Badshah-Isha Rikhi Divorce: 'जिंदगी का तमाशा...' 5 महीने में बादशाह से तलाक की खबरों पर छलका ईशा रिक्खी का दर्द

Badshah-Isha Rikhi Divorce: पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी ने रैपर बादशाह के साथ अपने अलग होने की पुष्टि करने के बाद अपनी बात रखी है और उन्होंने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि वे उनकी पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ी बिना ऐसी बातों जिसका कोई आधार नहीं है, इन बातों पर यकीन न करें.इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक बयान में ईशा ने कहा कि अपनी शादी के बारे में खबरें देखकर उन्हें हैरानी हुई और उन्होंने लोगों से कहा कि वे सिर्फ़ उन्हीं जानकारियों पर भरोसा करें जो उन्होंने खुद या अपने ऑफ़िशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए शेयर की हैं.
मेरी शादी या अलग होने के बारे में कोई अफ़वाह न फैलाएं
इस हफ़्ते की शुरुआत में, रैपर बादशाह ने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी से अपने तलाक की पुष्टि की, जिससे उनके रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया. मार्च में एक निजी समारोह में शादी करने वाले इस जोड़े ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलग होने की घोषणा की है. आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर ईशा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे किसी भी बात पर तब तक विश्वास न करें जब तक वह सीधे उनसे न आए, उन्होंने लिखा ‘मेरी शादी को लेकर कई अफ़वाहें फैल रही हैं. कुछ जगहों पर आ रही खबरों को सुनना और पढ़ना चौंकाने वाला है. मैं मीडिया के कुछ वर्गों से अनुरोध करती हूं कि वे मेरी शादी या अलग होने के बारे में कोई अफ़वाह न फैलाएं. मैं आम जनता से भी आग्रह करती हूं कि वे जो कुछ भी पढ़ते या सुनते हैं, उस पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि जानकारी सीधे मुझसे या मेरे आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से न आए धन्यवाद.’
धोखा महसूस हुआ
हाल ही में ईशा रिखी ने ‘धोखा’ महसूस करने के बारे में बात की उन्होंने बादशाह के साथ अपनी सीक्रेट शादी की उन प्राइवेट तस्वीरों के बारे में बात की, जिन्हें उनकी मां पूनम रिखी ने शेयर किया था. ईशा ने ETimes से कहा, ‘सच कहूं तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती. पहली बात, ये तस्वीरें मैंने पोस्ट नहीं की थीं. मेरी मां ने की थीं. मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी. मैंने इस बात को लेकर अपनी मां से बहुत झगड़ा किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ, किसी वजह से हुआ. यह मेरे कंट्रोल से बाहर था. मैं बहुत डरी हुई थी, मेरी मां कुछ और कह रही थीं. वह कुछ और कह रहे थे. हमने (पोस्ट के बाद) कई बार बात की वह मुझे एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे थे, जो सच नहीं थी. मैं खुद से सवाल कर रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूं? यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था. ‘जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें धोखा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा, ‘धोखा महसूस हुआ? मैं कहूंगी कि हां, मुझे ऐसा ही लगा’.
जब SRK ने खुद धमकी के बारे में बात की
सालों पहले, कॉमेडियन और एक्टर रूबी वैक्स के साथ एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बॉलीवुड के माहौल के बारे में बात की थी. शाहरुख ने कहा था, “वे एक सिस्टम बनाते थे और कहते थे कि आपको यह करना है. हो सकता है कि मैं उनकी बात न मानता, लेकिन फिर वे गोली मार देते. इसलिए, कभी-कभी फिल्म करना ही ठीक रहता है. तब वैक्स ने उनसे सीधे पूछा, “क्या आप सच में कह रहे हैं कि कोई आपको फोन करके कहता है कि मेरी फिल्म में काम करो, वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा?” तो इसपर उन्होंने जवाब दिया, “उतने अच्छे तरीके से नहीं, जितना अच्छे से आप कह रही हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी जान से मारने की धमकी मिली है, तो एक्टर ने कन्फर्म किया, ‘हां, कई बार… तीन साल तक मेरे पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी’.
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