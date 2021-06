Paani Paani song starring Jacqueline Fernandez has netizens gushing over it: रैपर बादशाह (Badshah) और जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) की जोड़ी एक बार फिर ‘पानी पानी’ (Paani Paani Song) गाने में साथ आई है. ‘गेंदा फूल (Genda Phool) सॉन्ग की बड़ी सफलता के बाद दोनों सितारों की जोड़ी धमाका करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में अब इस जोड़ी ने दूसरा गाना लॉन्च किया है और ‘पानी पानी’ (Paani Paani Song) रिलीज हो चुका है. इस गाने को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. यूट्यूब पर इस गाने ने धूम मचा दी है. Also Read - Badshah के नए गाने 'पानी पानी' का टीजर रिलीज, Jacqueline Fernandez पर टिक गई नज़रें

इस बार 'पानी पानी' (Paani Paani Song) में बादशाह ने स‍िर्फ जैकलीन ही नहीं, बल्कि उनकी लकी चार्म आस्‍था ग‍िल (Aastha Gill) को भी इस गाने में साथ ल‍िया है. बादशाह का कंपोज क‍िया ये गाना आस्‍था ग‍िल (Astha Gill) ने गाया है और इस बार जैकलीन (Jacqueline Fernandez) राजस्‍थानी ब्‍यूटी बनी द‍िख रही हैं. गाने के लिरिक्स बादशाह और आस्था ने लिखे हैं. वहीं कोरियोग्राफी पियुष भगत ने शाजिया सामजी ने की है.



‘पानी पानी’ (Paani Paani) म्यूजिक वीडियो में जैकलिन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) और बादशाह (Badshah) की केमिस्ट्री देखने लायक है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैकलिन फर्नांडीस बंजारा लुक में नजर आ रही हैं. म्यूजिक वीडियो को रिलीज हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और अब तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज और 20 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.