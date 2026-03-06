Badshah Song Controversy: 'Tateeree' को लेकर भड़की खाप पंचायत, नाबालिग लड़कियों को ऐसा करते दिखाने पर उठे सवाल, महिला आयोग का समन

Badshah Song Controversy: पंजाबी सिंगर बादशाह का नया गाना 'टिटहरी' विवादों में फंस गया है. हरियाणा की महिला आयोग ने उन्हें समन भेजा है. आइए जानते हैं मामला क्या है?

Badshah Song Controversy: पंजाबी और हिंदी रैपर बादशाह अपने नए गाने को लेकर विवादों में फंस गए हैं. इस बार ‘टिटहरी’ पर नया विवाद सामने आया है जिससे हरियाणा का महिला आयोग खासी नाराज़ हैं और इसे लेकर सिंगर को समन भेजा है. “गेंदा फूल’ और ‘वेलवेट फ्लो’ के सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने गाने में लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. महिला आयोग ने अपने समन में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.

क्या है मामला?

बादशाह का गाना ‘टटिहरी’ 1 मार्च को रिलीज़ हुआ जिसमें लड़कियों को हरियाणा के लोक संगीत पर सरकारी स्कूल की ड्रेस पहनकर डांस करते दिखाया है. इस गाने में वो डांस करते हुए अपने स्कूल बैग फैंक देती है. यही नहीं, बादशाह पर आरोप है कि उन्होंने लड़कियों के लिए गाने में अमर्यादित बोल का भी इस्तेमाल किया है. जिसके बाद से उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है.

क्यों खफा है खाप पंचायत?

बादशाह के इस गाने को लेकर खाप पंचायत ने भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि गाने में जिस तरह के डांस मूव्स और विजुअल्स दिखाए गए हैं, वे पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं. उनका आरोप है कि कम उम्र की लड़कियों को इस अंदाज में दिखाना गलत है. पंचायत के नेताओं ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना समाज के लिए ठीक नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

महिला आयोग ने मांगा जवाब

खाप पंचायत के आपत्ति जताने के बाद महिला आयोग ने भी सिंगर से स्पष्टीकरण मांगा है. खाप की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गाने के विरोध में पत्र लिखकर अवगत कराया गया था.पत्र में जिक्र किया गया कि गाने में बहुत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो समाज के लिए घातक है. गाने में लड़कियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी निंदनीय हैं.यह गाना हरियाणा की सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.

‘गेंदा फूल’ गाने पर भी हो चुका है विवाद

अखिल भारतीय सहारण खाप के अलावा, रोहतक के वकील राजनारायण पंघाल ने भी गाने को लेकर बाल विकास मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल इस पूरे विवाद पर सिंगर और सिंगर की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इससे पहले भी बादशाह के कई गाने विवादों में रहे हैं. उनके गेंदा फूल गाने पर भी लिरिक्स कॉपी और क्रेडिट न देने को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि गाने में तो बंगाली लाइनों का इस्तेमाल हुआ थ और वे बंगाली सिंगर के गाने से ली गई थीं.

