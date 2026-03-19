Tateeree को लेकर NCW ने सिंगर बादशाह को जारी किया समन, 'सरके चुनर तेरी सरके' पर भी गिरी गाज, इस दिन पेश होने का आदेश

Tateeree Controversy: बादशाह के नए गाने Tateeree पर उठे विवाद में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) ने सिंगर को समन जारी किया है. साथ ही 25 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 1:32 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Tateeree Controversy: बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मशहूर रैपर और सिंगर Badshah का नाम सामने आया है. Tateeree शब्द को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है, क्योंकि National Commission for Women (NCW) ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बादशाह को समन जारी किया है. इतना ही नहीं, सभी संबंधित लोगों को 25 मार्च को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है.

अश्लीलता और अभद्रता के आरोप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गाने पर कार्रवाई करने की जानकारी दी. आयोग की तरह से लिखा गया, “राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला कल्याण आयोग अधिनियम, 1990 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ‘टटीरी’ गीत में अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने पाया है कि प्रथम दृष्टया सामग्री आपत्तिजनक प्रतीत होती है और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है.”

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टीम मेंबर्स को समन

मामले में आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ ​​बादशाह (गायक और गीतकार), माही संधू (निर्देशक), जोबन संधू (निर्देशक) और हितेन (निर्माता) को समन जारी कर आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है. उन्हें 25 मार्च को दोपहर 12 बजकर 30 बजे संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है. उपस्थित न होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है.

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“सरके चुनर तेरी सरके” के खिलाफ भी समन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिल्म केडी: द डेविल और गाने “सरके चुनर तेरी सरके” से जुड़े लोगों के खिलाफ भी समन जारी किया है और 24 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही, रकीब आलम, अभिनेता संजय दत्त, वेंकट के. नारायण (निर्माता, केवीएन समूह) और निर्देशक को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए हैं.

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क्यों हो रहा है विवाद

बादशाह का गाना ‘टटीरी’ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. गाने में सरकारी बस, स्कूल की वर्दी और गाने के बोल को लेकर विवाद हुआ था. पहले हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने मामले पर कार्रवाई की थी और हरियाणा में दो जगह पर गायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई. विवाद को बढ़ता देख सिंगर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली थी.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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