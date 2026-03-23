बादशाह के गाने 'Tateeree' पर हरियाणा पुलिस सख्त, सोशल मीडिया पर गाने से जुड़े 857 लिंक हटाए

पॉपुलर रैपर बादशाह के गाने Tateeree पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब हरियाणा पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए सोशल मीडिया पर मौजूद इससे जुड़े 857 लिंक हटवा दिए हैं.

Published date india.com Updated: March 23, 2026 3:20 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Badshah Tateeree song controversy, Haryana Police action Tateeree song, Badshah new song issue, Tateeree song links removed, social media song ban India, Badshah controversy news, Haryana police action social media, Tateeree song viral, Badshah latest news, Indian rap controversy
Badshah Tateeree song controversy, Haryana Police

Badshah Tateeree Song Controversy: रैपल बादशाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महिला आयोग द्वारा समन दिए जाने के बाद अब हरियाणा पुलिस ने विवादित गीत ‘टटीरी’ के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. पंचकूला पुलिस के अनुसार अब तक इस गीत से जुड़े कुल 857 लिंक हटवाए जा चुके हैं. इनमें 154 यूट्यूब वीडियो और 703 इंस्टाग्राम रील्स शामिल हैं.

अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल

पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सॉन्ग के सभी वर्जन जैसे री-अपलोड, शॉर्ट वीडियो और अन्य फॉर्मेट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. यह कार्रवाई उन आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ उठाई गई है, जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया कि राज्य में महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा के खिलाफ किसी भी प्रकार के कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Kangana Ranaut को जिस फिल्म के लिए मिला नेशनल अवार्ड, उसकी ही वजह से झेला था डिप्रेशन, सेट पर करती थीं ऐसी हरकतें 8

जीरो टॉलरेंस नीति

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट के खिलाफ लगातार निगरानी और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

इस एक्टर पर काला जादू करती थीं कंगना रनौत? खाने में गंदा खून मिलाकर खिलाती थी, सैंडल से मारा, श्मशान घाट तक भेजा? 7

रील, शॉर्ट वीडियो या अन्य कंटेंट भी कोई नहीं बनाएगा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पंचकूला आयुक्त शिबास कविराज ने सोशल मीडिया यूजर्स को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधित गीत पर रील, शॉर्ट वीडियो या अन्य कंटेंट बनाता या शेयर करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक या प्रतिबंधित किया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन करने वालों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

Dhurandhar 2: बहन जसलीन की ऐसी हालत देखकर फट गया जसकीरत का कलेजा? परी पंढेर ने जिसका किरदार निभाया, जानकर आ जाएंगे आंसू! 8

इस गाने का लिंक शेयर न करें

पुलिस की टीम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मॉनिटरिंग कर रही हैं और गीत के प्रसार में शामिल अन्य व्यक्तियों व हैंडल्स की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. हरियाणा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी कंटेंट को साझा करने से बचें और उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें. इससे डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने में मदद मिलेगी. यह मामला साइबर थाना, सेक्टर-20 पंचकूला में दर्ज है.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.