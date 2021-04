BAFTA 2021- दिवंगत भारतीय अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर को बाफ्टा समारोह (74वें ब्रिटिश अकैडेमी फिल्म अवार्ड्स) के ‘स्मृति’ खंड में याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. कार्यक्रम में प्रिंस फिलिप, अमेरिकी अभिनेता चाडविक बोसमैन और कनाडाई अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर को भी याद किया गया. Also Read - Disha Patani Bikini Pics: दिशा पाटनी ने बिकिनी तस्वीरों में ढाया कहर, ये नई तरक़ीब है कत्ल करने की?

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2020 में खान और कपूर का निधन हो गया था. Also Read - इस किरदार को निभाने का है Govind Namdev का अरमान, सलमान की Radhe में है अहम रोल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले इरफान खान ने कैंसर से दो साल जंग लड़ने के बाद 29 अप्रैल 2020 को 54 वर्ष की उम्र में दम तोड़ दिया था. Also Read - किस्सा: विनोद मेहरा को प्यार से विन बुलाती थीं रेखा, सास के लिए थीं बदनाम एक्ट्रेस, दिया धक्का...मारने के लिए निकाली चप्पल

अपने जमाने के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने खान के निधन के एक दिन बाद ही, 30 अप्रैल को 67 वर्ष की आयु में दम तोड़ दिया था. वह भी कैंसर से पीड़ित थे.

“I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.” In a year where we haven’t been able to go anywhere, the magic of film has transported us everywhere. #EEBAFTAs #IrrfanKhan pic.twitter.com/6RRu5P6yBk

— Dorota Tóthová (@TothovaDorota) April 11, 2021