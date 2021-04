BAFTA Awards 2021 Winner List: सिनेमाजगत में प्रतिष्ठित ब्रिटिश फिल्‍म पुरस्‍कार बाफ्टा फिल्हाल सुर्ख़ियों में हैं. कई फिल्में अव्वल आने की रेस में थी मगर निर्देशक क्लो झाओ की फिल्म “नोमैडलैंड (Nomadland)” ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ख़िताब अपने नाम कर लिया है. इस अवार्ड के साथ फिल्म ने चार और पुरुस्कार जीतकर बाफ्टा में खुद को पहले स्थान पर पहुंचा दिया है. Also Read - BAFTA 2021 में इरफान खान-ऋषि कपूर को दी गई श्रद्धांजलि, फैंस बोले- दिल दुखी हो गया

एंथनी हॉपकिन्स अभिनीत “द फादर” को सर्वश्रेष्ठ अनुभवी अभिनेता का पुरस्कार मिला. इसी कैटेगरी में बॉलीवुड एक्टर आदर्श गौरव भी अपनी फिल्मद व्हाइट टाइगर’ के लिए नॉमिनेट थे.

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP

बाफ्टा अवॉर्ड्स 2021 विनर लिस्ट (BAFTA AWARDS 2021 WINNER LIST)

बेस्ट फिल्म – नोमाडलैंड

बेस्ट एक्टर – एंथनी हॉपकिन्स (द फादर)

बेस्ट एक्ट्रेस – फ्रांसिस मैकडोरमैंड ( नोमाडलैंड)

आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म – प्रॉमिसिंग यंग वुमन

बेस्ट डायरेक्टर – Chloe Zhao (नोमाडलैंड)

ओरिजिनल स्क्रीनप्ले – प्रॉमिसिंग यंग वुमन

एडैप्टेड स्क्रीनप्ले – क्रिस्टोफर हैंपटन , फ्लोरियन जेलर (द फादर)

लीडिंग एक्टर – एंथनी होपकिन्स (द फादर)

लीडिंग एक्ट्रेस – फ्रांसिस मैकडोरमैंड (नोमाडलैंड)

सपोर्टिंग एक्टर – डैनी कलय्यू (श्रजुदास एंड द ब्लैक मसीहा)

सपोर्टिंग एक्ट्रेस – युह जुंग योन ( मिनारी)

ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आउटस्टैंडिंग डेब्यू – रेमि वीक्स (हिम हाउस)

डॉक्यूमेंट्री – पिप्पा एहरलिच,जेम्स रीड, क्रैग फोस्टर (माई ओक्टोपस)

एनिमेटेड फिल्म – पेटे डॉक्टर, डाना मूरे ( सोल)

ओरिजिनल स्कोर – जोन बैटिस्टि, ट्रेंट रेजनर,एटिकस रोज ( सोल)

कास्टिंग– लूसी पैरडी (रॉक्स )

सिनेमैटोग्राफी – जोशुआ जेम्स रिचर्डस (नोमाडलैंड)

एडिटिंग – मिक्केल ई.जी नीलसेन (साउंड ऑफ मेटल )

साउंड – साउंड ऑफ मेंटल

मेकअप एंड हेयर – मा रैने ब्लैक बॉटम

कॉस्टयूम डिजाइन – मा रैने ब्लैक बॉटम

प्रोडक्शन डिजाइन – मैंक

स्पेशल विजुअल इफैक्ट्स – टेनेट

ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म – द प्रेजेंट

ब्रिटिश शॉर्ट एनीमेशन – द आउल एंड द पुसी कैट

ईई राइसिंग स्टार अवॉर्ड – बुक्की बैकरे

बाफ्टा में इस साल कुछ और भी खास हुआ. मंच से बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे इरफ़ान खान (Irrfan Khan) और ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को अनोखे अंदाज़ में याद किया गया. अवॉर्ड शो के इन मेमोरियम सेगमेंट में रविवार रात समारोह के दौरान दोनों एक्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई. इन दोनों कलाकारों के साथ शॉन कॉनरी, किर्क डगलस और चैडविक बॉसमैन को भी ट्रिब्यूट दिया गया.

We now pay tribute to the people who have made a significant contribution to the film industry who sadly died in the last year. On our website, we maintain a year-round testament to those in our industries who have passed away https://t.co/903NKrE1dw #EEBAFTAs

— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021