BAFTA 2024: BAFTA में छाई दीपिका पादुकोण, इस फिल्म को किया अवॉर्ड से सम्मानित

Bafta Awards 2024 Deepika Padukone Look: बॉलीवुड की लीला यानि की दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों फिर से चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने अपनी काबिलियत के दम पर साबित कर दिया है कि वह एक ग्लोबल आइकन हैं. हाल ही में दीपिका ने बाफ्टा अवार्ड्स 2024 (Bafta Awards 2024) में बतौर प्रेजेंटेटर हिस्सा लिया था और इसमें उन्होंने अपने लुक से हर किसी का दिल जीत लिया. बाफ्टा 2024 अवार्ड्स में एक्ट्रेस ने साड़ी पहन दुआ लीपा और डेविड बैकहम के साथ स्टेज शेयर किया था. बता दें दीपिका ने पिछले सा ऑस्कर 2023 में भी हिस्सा लिया था और यहां पर भी उनके फैशन की चर्चा हर तरफ हो रही थी. इस दौरान दीपिका स्टेज पर आई और उन्होंने एक अहम अवॉर्ड रिप्रेजेंट किया है.

दीपिका पादुकोण इस वक्त लंदन में आयोजित ‘बाफ्टा अवॉर्ड्स 2024’ को लेकर चर्चा में हैं, जहां रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस ने अपना जादू खूब चलाया. ऐसे में दीपिका इस दौरान बतौर प्रेजेंटेटर के तौर पर नजर आई और बाफ्टा समारोह से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपिका पादुकोण को बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज का पुरस्कार देते हुए देखा जा सकता है. क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड अविश्वसनीय कहानियां वास्तविक और काल्पनिक दुनिया को दर्शाती हैं, जो क्रेडिट रोल के बाद लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं. आल्प्स से लेकर एंडीज़, दक्षिणी पोलैंड से सियोल तक, नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं… और बाफ्टा रुचि के क्षेत्र में जाता है.”

द जोन ऑफ इंटरेस्ट मार्टिन एमिस 2014 के उपन्यास पर आधारित है और यह जर्मन नाजी कमांडेंट रुडोल्फ होस के जीवन को दर्शाती है जो जर्मन जर्मन ऑशविट्ज़ एकाग्रता शिविर के बगल में एक नए घर में अपनी पत्नी के साथ जीवन जीने की कोशिश करता है. बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 में ‘पद्मावत’ एक्ट्रेस ने ‘द जोन ऑफ इंटरेस्ट’ के लिए एक्टर जोनाथन ग्लेजर को ‘बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैग्वेज’ का अवॉर्ड दिया है. इस दौरान एक्ट्रेस का लुक भी देखने लायक था.

Deepika presents Jonathan Glazer with the Film Not in the English Language Award at the #BAFTAs 2024#DeepikaPadukone #BAFTA2024 pic.twitter.com/OIg9T9spvO

— Deepika Padukone Fanpage (@pikashusbandd) February 18, 2024