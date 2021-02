Prabhu Deva New Film Bagheera Teaser:डांस कोरियोग्राफर और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभु देवा (Prabhu Deva) अक्सर अपने डांस के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार वो अपने काम और लुक को लेकर चर्चा में है. दरअसल सुपरस्टार प्रभु देवा (Prabhu Deva) की अपकमिंग फिल्म ‘बघीरा’ (Bagheera) का टीजर हाल ही में जारी हुआ है. ऐसे में इस टीजर में उनका जो लुक देखने को मिल रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है. Also Read - Hello Mini 2: Mx Player पर रिलीज़ हैलो मिनी, संभलकर देखिएगा कुछ भी हो सकता है?

एक्टर प्रभु देवा (Prabhu Deva) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बघीरा' (Bagheera) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म का टीजर वीडियो हाल ही में रिलीज कर दिया गया है जिसमें प्रभु देवा (Prabhu Deva) साइको किलर के अंदाज में नजर आ रहे हैं. टीजर देखकर आप भी कुछ पलों के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये दुनिया के नचाने वाले प्रभु देवा (Prabhu Deva) ही हैं, क्योंकि अंदाज इस बार बेहद ही खतरनाक होने वाला है.

‘बघीरा’ के टीजर में प्रभु देवा (Prabhu Deva) कई सारे अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और उनका हर लुक एक दूसरे से बेहद अलग और उतना ही ड़रावना है. टीजर ये बताने में कामयाब हो रहा है कि प्रभु देवा (Prabhu Deva) अपना लुक बदल कर लोगों की जिंदगी उनसे छीन रहे हैं. बता दें इसमें प्रभु देवा (Prabhu Deva) के अलावा साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) और अमायरा दस्तूर भी नजर आने वाले हैं.

इस फिल्म को निर्देशक अदविक रविचंद्रन ने डायरेक्ट किया है. ‘बघीरा’ (Bagheera) का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और इसे कुछ ही घंटों में 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. जिससे जाहिर होता है कि फिल्म दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाने वाली है.