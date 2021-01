RRR Movie Climax: मगधीरा, बाहुबली और बाहूबली 2 जैसी फिल्में बनाने वाले निर्माता एसएस राजामौली (S. S. Rajamouli) ने मंगलवार को अपनी मोस्ट अवेटेड आगामी फिल्म आरआरआर (RRR Movie Climax Scene Shooting) के क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू कर दी है. इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को लेकर अपनी बेताबी ज़ाहिर कर रहे हैं. ब्लॉकबॉस्टर बाहुबली फ्रैंचाइजी का निर्माण करने वाले निर्देशक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिख- “क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू हो गई है! मेरे रामाराजू और भीम उस चीज के लिए एक साथ आए हैं जो वे हासिल करना चाहते हैं.” Also Read - Maarrich First Look Out: नसीरुद्दीन शाह बने पादरी तो तुषार कपूर...., यह टीवी एक्ट्रेस भी कास्ट में शामिल

To all our beloved fans, here’s to add bright lights to the festive spirit! 🤗🔥🌊 Happy #RRRDiwali… #RRRMovie pic.twitter.com/3t1nh2tE6C — RRR Movie (@RRRMovie) November 13, 2020

शेयर तस्वीर में दो हाथ दिखाई दे रहे हैं जिसमें खून और पट्टी भी नज़र आ रहा है. आरआरआर फिल्म में बॉलीवुड सितारे आलिया भट्ट, अजय देवगन और तेलुगू स्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर हैं. ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिनेता राम चरण ने व्यक्त किया, “अत्यधिक चार्ज !!” एक अन्य प्रमुख अभिनेता जूनियर एनटीआर ने ट्वीट कर कहा, “सुपर एक्सक्लूसिव !!!”

A very warm welcome to our dearest #Sita, the supremely talented and beautiful @Aliaa08 on to the sets of #RRRMovie! 🌟❤️#AliaBhatt pic.twitter.com/R7fSMkEkAd — RRR Movie (@RRRMovie) December 7, 2020

बता दें कि इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्ससाइटेड हैं. बीते दिनों आलिया दिसम्बर में अपने हिस्से की शूटिंग करने हैदराबाद गयी थीं, जिसकी तस्वीर राजामौली ने शेयर की थी और लिखा था ‘हमारी प्रिय सीता का आरआरआर के सेट पर गर्मजोशी से स्वागत है. बेहद काबिल और ख़ूबसूरत आलिया भट्ट.’