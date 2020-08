Also Read - Prabhas 20 First Look Release: रिलीज हुआ प्रभास और पूजा हेगडे की अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक, रोमांटिक अंदाज में आए नजर

View this post on Instagram

Celebrating the victory of good over evil! #Adipurush @omraut @bhushankumar @vfxwaala @rajeshnair29 @tseriesfilms @retrophiles1 @tseries.official #TSeries