Also Read - तो इस वजह से 'बाहुबली' की शिवगामी देवी ने बॉलीवुड से बढ़ा ली थी दूरी, 90s में दी हिट फिल्में

View this post on Instagram

Here’s to the team that created magic! Celebrating #5YearsOfBaahubali The Beginning. ❤️ @ssrajamouli @shobuy_ @ranadaggubati #AnushkaShetty @tamannaahspeaks @meramyakrishnan #Sathyaraj #Nassar @arkamediaworks_official @baahubalimovie @karanjohar @dharmamovies #AnilThadani #AAFilms