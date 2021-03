नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने को लेकर मंगलवार को गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) पर तंज कसा. अभिनेत्री जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं, जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कंगना ने ट्वीट कर कहा, “एक और दिन और एक और एफआईआर, कल महाराष्ट्र सरकार की मदद से जावेद चाचा ने मेरे लिए वारंट जारी करवाया और अब कृषि कानूनों का समर्थन करने पर एक और एफआईआर हो गई. इस बीच कृषि कानूनों और किसान के नरसंहार के बारे में झूठ फैलाने वालों ने दंगे भी करवाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. धन्यवाद.” Also Read - Kangana Ranaut ने Twitter कंपनी पर फिर साधा निशाना, बोलीं- मैं यहां अपने देश के लिए हूं और इसी बात से उन्हें दिक्कत है

Another day another FIR, yesterday Javed chacha with help of Maharashtra government got a warrant issued for me and now another FIR for supporting farmer’s bill, meanwhile those who spread lies about this Bill and Farmer’s genocide also caused riots, face no consequences. Thanks https://t.co/TBhbehSmus Also Read - Hrithik Roshan कंगना रनौत के मामले में बयान दर्ज कराने मुंबई पुलिस कमिश्‍नर ऑफिस पहुंचे

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 2, 2021 Also Read - क्या कंगना रनौत ने एक्टिंग छोड़कर शुरू किया ये नया काम? यूजर ने कहा- 'अंधभक्ति का नतीजा'