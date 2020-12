5 years of Bajirao Mastani: हिंदी सिनेमा जगत में कुछ ऐसी फिल्में बनी है जिसे बरसों याद किया जाएगा. इस लिस्ट में एक नाम संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ (Bajirao Mastani) का भी है. इतिहास के पन्ने पलटती इस फिल्म ने खुद इतिहास रच दिया है. बीते शुक्रवार को इस फिल्म को रिलीज हुए पांच साल पूरे हो गए. इस खास मौके पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फिल्म में मस्तानी के किरदार को याद करते हुए कहा कि उनका किरदार जुनून से भरा हुआ था. दीपिका ने फिल्म निर्माता के साथ अपने किरदार में एक तस्वीर पोस्ट की. Also Read - बॉलीवुड की 'मस्तानी' का साल 2021 में रहेगा जलवा, इन 5 फिल्मों से मचाएंगी धमाल- See Full List

दीपिका ने शेयर तस्वीर (Deepika Padukone Instagram) को कैप्शन देते हुए लिखा, “चाहे प्यार हो या युद्ध, मस्तानी ने अपने जुनून से, अपने भाग्य को लिखा है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो. वह कभी नहीं झुकीं और हमेशा एक गरिमा और एक प्यार के साथ अपने आधार को मजबूत किया है.” Also Read - अक्षय कुमार की Housefull 5 में John Abraham और Deepika Padukone की हुई एंट्री? हुआ बड़ा खुलासा

इस फिल्म में दीपिका के पति रणवीर सिंह ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई के रूप में अभिनय किया. दीपिका को क्रिकेट ड्रामा 83 की रिलीज का इंतजार है, और निर्देशक शकुन बत्रा की अनटाइटल्ड फिल्म में भी काम कर रही हैं.