Bala Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की फिल्म बाला शुक्रवार को रिलीज हो गई है. ट्रेलर देखकर ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि फिल्म जबरदस्त कमाई करेगी. और वैसा ही हुआ. दर्शकों को मूवी बेहद पसंद आ रही है. रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. बाला बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है. बता दें बाला की अभी तक की कमाई Fri 10.15 cr, Sat 15.73 cr, Sun 18.07 cr. Total: ₹ 43.95 cr है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है ये नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है.

#Bala is rocking… Packs a fantastic total in its opening weekend… Tier-2 and Tier-3 cities – which were decent/good – join the party on Day 3… Mon biz crucial, will give an idea of its lifetime biz… Fri 10.15 cr, Sat 15.73 cr, Sun 18.07 cr. Total: ₹ 43.95 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 11, 2019