नई दिल्ली: 7 नवंबर को रिलीज हुई एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बाला’ अभी तक भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर ली हैं. फिल्म ने रिलीज होने के तीन हफ्तों के अंदर 100.15 करोड़ की कमाई की है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर आंकड़े जारी किए हैं, इसके अलावा उन्होंने कैप्शन लिखा- ‘बाला का जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कायम है, मल्टीप्लेक्सेस पर फिल्म अभी भी कमाई कर रही है. शुक्रवार को इस फिल्म ने 1.35 करोड़ की कमाई की. इसके साथ ही फिल्म की अबतक की कुल कमाई 100.15 करोड़ हो गई हैं. यह केवल भारत की कमाई है.’

यह भी देखें-

फिल्म ने जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया फैन्स ने सोशल मीडिया पर बधाई देनी शुरू कर दी. फैन्स आयुष्मान खुराना को बधाई दे रहे हैं. बता दें कि रिलीज से पहले ही यह फिल्म कोर्ट में पहुंच गई थी. फिल्म पर सबजेक्ट चोरी का आरोप लगा था. इसके वाबजूद भी इस फिल्म ने आंकड़ा पार कर दिया है.

#Bala is 💯 Not Out… Continues to attract ample footfalls at multiplexes… [Week 3] Fri 1.35 cr. Total: ₹ 100.15 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 23, 2019