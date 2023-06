Balasore Train Accident: फिल्मी हस्तियों ने रेल हादसे पर जताया शोक, चिरंजीवी ने फैंस से की ये बड़ी अपील

Coromandel Express Accident : शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर में हुआ भयानक रेल हादसे में अब तक 238 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसा इतनी भीषण था कि यात्री रेल की बोगियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं. कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है. हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक की, जिसके बाद वो घटना स्थल का दौरान करने वाले हैं. सोशल मीडिया पर राजनीतिक जगत से लेकर फिल्मी हस्तियां कोरोमंडल हादसे पर दुख जता रही हैं.

Utterly shocked at the tragic Coromandel express accident in Orissa and the huge loss of lives! My heart goes out to the bereaved families.

I understand there is an urgent demand for blood units to save lives. Appeal to all our fans and good samaritans in the nearby areas to… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 3, 2023