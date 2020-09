अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी के नवीनतम सहयोग भोजपुरी म्यूजिक वीडियो ‘बम्बई में का बा’ ने दुनिया भर में संगीत प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया है! Also Read - 'इंदु की जवानी' देख सावन में लग गई आग, कियारा आडवाणी के ठुमको ने दिल जला दिया

सफल निर्माता-निर्देशक अनुभव सिन्हा द्वारा रचित, निर्मित और निर्देशित एवं बहुमुखी अभिनेता मनोज वाजपेयी पर फ़िल्माया गया जिसमें वह पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में नज़र आ रहे हैं, 'बम्बई में का बा' एक पेप्पी, अपबीट भोजपुरी गीत है जिसे सभी प्लेटफार्म पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.

नया पार्टी नंबर अनुराग सैकिया द्वारा रचित और डॉ सागर द्वारा लिखित इस फ़ुट-टैपिंग गाने में प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष के बारे में बात की गई है और शानदार प्रतिक्रिया के साथ यह जमकर वायरल हो रहा है. नजीतन, यह यूट्यूब पर 4 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाला सबसे तेज गीतों में से एक बन गया है.

गानों को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए, अनुभव सिन्हा ने संगीत और डांस प्रेमियों व विशेष रूप से मनोज बाजपेयी के प्रशंसकों के लिए एक दिलचस्प प्रतियोगिता की पेशकश की है. प्रतियोगिता के अनुसार, ‘बम्बई में का बा’ पर डांस करने वाले टॉप 10 परफॉर्मेंस को अनुभव और मनोज द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और निर्देशक-अभिनेता की जोड़ी वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ बातचीत करेगी और साथ ही, टॉप 100 विजेताओं को ऑटोग्राफ की गई टी-शर्ट्स भी दी जाएगी.

सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर करते हुए अनुभव सिन्हा ने जिक्र किया,”People making wonderful videos on ‘BambaiMainKaBa’. Contest Alert. Make your video. Upload it on Social Media Channels. Tag Me and Manoj and @BenarasB. @BajpayeeManoj and I will make personal video calls to the top ten performances and signed T Shirts to top 100. Go Now!!!”

टी-सीरीज़ के सहयोग से बनारस मीडियावर्क्स द्वारा निर्मित, ‘बम्बई में का बा’ को बहुमुखी अभिनेता मनोज वाजपेयी पर फ़िल्माया गया है.