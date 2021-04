Ban on Film TV Serials Shooting: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए एक बार फिर बेहद कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं. सीधे तौर पर लॉकडाउन तो नहीं कहा, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किये हैं, वो बिलकुल लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra) जैसे ही हैं. महाराष्ट्र में लम्बे समय बाद फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) थोड़ी बहाल होती दिखी थी. सिनेमा हॉल खुल गए थे. शूटिंग हो रही थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर एक बार फिर आफत आई है. Also Read - Corona Vaccine: Sputnik V के बाद इन विदेशी टीकों को भी मंजूरी देने की तैयारी में सरकार

सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान के अनुसार, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही टीवी सीरियल्स और किसी भी तरह की एड फिल्म भी शूट नहीं की जा सकेगी. हर तरह की शूटिंग पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सिनेमा हॉल भी बुधवार से 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं. एक मई तक सब कुछ बंद रहेगा. अगर हालात ठीक रहे तो क्या क्या खुलेगा इस पर फैसला एक मई को लिया जाएगा. फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ब्रेक द चैन अभियान में जुटने जा रही है.

इससे पहले पिछले साल हुए लॉकडाउन में पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठप हो गई थी. लॉकडाउन हटने के बाद भी ये सब काफी समय तक बंद रहा था. अब एक बार फिर कोरोना की स्थिति बिगड़ने से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है.

बता दें कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं. महाराष्ट्र में ज़रूरी सेवाओं को छोड़ कर सब कुछ बंद कर दिया गया है. कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ लॉकडाउन जैसे हालात होने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में 14 अप्रैल यानी बुधवार से ज़रूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद कर दिया गया है. सभी सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाज़ार बंद रहेंगे. ये प्रतिबंध 15 दिन के लिए लागू किये गए हैं. सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी घोषणा की है.

उद्धव ठाकरे ने इससे पहले लम्बी स्पीच देते हुए हालात के बारे में बताया. उद्धव ने कहा कि जनता सख्ती से इन नियमों का पालन करे क्योंकि ये सब उन्हीं की जान के लिए है. इसलिए पूरे राज्य में धारा 144 लगाई जा रही है.उद्धव ने कहा कि बुधवार से जैसे जनता कर्फ्यू के दौरान जनता ही कर्फ्यू का पालन करती है, वैसा ही करें. बिना वजह कोई भी बाहर न निकले. कल शाम से कोरोना की चेन तोड़ने की शुरुआत होने जा रही है. 15 दिन के लिए ये पाबंदी रहेगी.

ये सब खुलेगा (what is allowed during Restrictions in Maharashtra)

उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकल ट्रेन चलती रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जारी रहेगा. निजी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी. आवश्यक दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुलेंगे. सब्जी और परचूनी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा. धारा 144 लगाई जा रही है. लॉकडाउन जैसी स्थिति की जा रही है. अगर कोई बेहद ज़रूरी वजह न हो, तो किसी भी कीमत पर बाहर न निकलें. सभी तरह के दफ्तर भी बंद रहेंगे.

ये रहेगा बंद (what is prohibited during Restrictions in Maharashtra)

14 अप्रैल से सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, पार्क, जिम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद रहेंगे. फिल्मों की शूटिंग, सीरियल, एड की शूटिंग नहीं होगी. सभी दुकानें, मॉल, शोपिंग सेंटर्स, बंद रहेंगे. सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी. ये सारे प्रतिबंध एक मई तक लागू होंगे.