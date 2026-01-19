Hindi Entertainment Hindi

बनारस on Screen: ‘रांझणा’ से ‘ब्रह्मास्त्र’ तक, क्यों फिल्ममेकर्स की पहली पसंद बनी काशी?

शिवनगरी वाराणसी का प्रसिद्ध महाश्मशान मणिकर्णिका घाट इन दिनों गहरे विवाद में है. राज्य सरकार के साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बहस जारी है. ऐसे में पार्टियां राज्य सरकार पर विकास के नाम पर सांस्कृतिक धरोहर नष्ट करने का इल्जाम भी लगा रही हैं. काशी सिनेमा जगत के लिए हमेशा से खास रही है.

बनारस के घाटों की आध्यात्मिकता, गंगा की लहरें, संकरी गलियां और जीवन-मृत्यु का अनोखा मेल फिल्मकारों को बार-बार आकर्षित करता है. यहां सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. काशी में न केवल बॉलीवुड बल्कि कई साउथ इंडियन फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है.

रांझणा :- साल 2013 में आई निर्देशक आनंद एल राय की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म काफी पसंद की गई. धनुष और सोनम कपूर की जोड़ी बनारस की गलियों में टहलती नजर आई है. अस्सी घाट, गंगा आरती और संकरी गलियों में फिल्माई गई यह कहानी शहर की जीवंतता, जुनून और प्रेम को खूबसूरती से दर्शाती है. बनारस का माहौल फिल्म की आत्मा बन गया.

मसान :- निर्देशक नीरज घेवान की संवेदनशील फिल्म में विक्की कौशल और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में हैं. साल 2015 में आई फिल्म मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दृश्यों से काशी की गहराई छूती है. जाति, दुख, प्रेम और नई शुरुआत की कहानी बेहद प्रभावशाली है.

मुक्ति भवन :- निर्देशक शुभाष कपूर की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म आदिल हुसैन और ललित बेहल के साथ पूरी तरह बनारस पर आधारित है. मौत का इंतजार करने वाले ‘सैल्वेशन होटल’ की कहानी कॉमेडी और भावुकता से भरी है. साल 2016 में रिलीज फिल्म का आधार घाट और शहर का माहौल है.

बनारस :- निर्देशक पंकज पराशर की रहस्यमयी प्रेम कहानी काशी विश्वनाथ मंदिर और कबीर आश्रम के दृश्यों से सजी है. बनारस की आध्यात्मिकता और रहस्य फिल्म की मुख्य थीम हैं. शहर का माहौल कहानी को गहराई देता है. फिल्म में उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिका में हैं.

मोहल्ला अस्सी:- निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्म सुनील शेट्टी और साक्षी तंवर के साथ अस्सी घाट और स्थानीय चाय की दुकान के सीन से प्रसिद्ध है. यह अस्सी मोहल्ले के जीवन, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है.

इसके अलावा, काशी में फिल्माएं फिल्मों की लिस्ट में अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा, निर्देशक अनिल शर्मा की भावुक पारिवारिक ड्रामा ‘वनवास’, जिसमें नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म अस्सी घाट और गंगा किनारे शूट हुई फिल्म परिवार, संघर्ष और भावनाओं को गहराई से दिखाती है. निर्देशक करण शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी-फैंटेसी ‘भूल चूक माफ’ है, पूरी फिल्म वाराणसी की रंगीन गलियों, राजेंद्र प्रसाद घाट और गोदौलिया चौक में शूट हुई. शहर की जीवंतता और छोटे शहर का मजा कैद है.

