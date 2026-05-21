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Bandar Trailer Out: खामोश आंखें, खतरनाक अंदाज, Bobby Deol ने ‘Bandar’ बनकर लूट ली महफिल
Bandar Trailer Out: अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है जिसमें बॉबी देओल अपनी एक्टिंग के लिए एक बार फिर वाह-वाही लूट रहे हैं.
Bandar Trailer Out: बॉबी देओल स्टारर और अनुराग कश्यप स्टारर फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. जैसा की उम्मीद थी कि बॉबी पहले से ज्यादा इंटेंस रोल में दिखाई दे रहे हैं. ट्रेलर रिलीज़ के बाद सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है-बॉबी और सिर्फ बॉबी. कम डायलॉग्स, गहरी आंखें और खतरनाक स्क्रीन प्रेजेंस ने महफिल लूट ली है, उस पर कसी हुई फिल्म की कहानी नहले पर दहले का काम कर रही है.
बॉबी के नए-नए एक्सपेरिमेंट
ढाई मिनट के ट्रेलर में बॉबी पूरी तरह छा गए हैं. फिल्म एनिमल के बाद से बॉबी नए-नए किरदार में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ट्रेलर सामने आते ही लोगों में वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ लगा दी है. एक यूजर ने लिखा- बॉबी हर फिल्म में खुद के लिए नया लेवल सेट कर रहे हैं. वहीं एक ने लिखा- एनिमल के बाद बॉबी ने मजमा लूट लिया.
ट्रेलर की खास बात इसका डार्क टोन और रहस्यमयी अंदाज है. हालांकि फिल्म का ट्विस्ट मेकर्स ने छिपाकर रखा है. फैंस का कहना है कि ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को लेकर उनकी एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है. कुछ यूजर्स ने तो इसे “साल का सबसे सरप्राइजिंग ट्रेलर” तक कह दिया.
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‘बंदर’ की कहानी?
फिल्म बंदर में बॉबी एक एक्टर का किरदार निभा रहे हैं. जो काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. अपने प्रोफेशन के दौरान उसकी कई लड़कियों से मुलाकात होती है लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और वो एक लड़की के जाल में ऐसा फंसता है कि पुलिस, जेल, कोर्ट-कचहरी सब देखनी पड़ती है. असल कहानी फिर यहीं से शुरू होती है. फिल्म 5 जून को रिलीज़ होगी. इसकी स्टारकास्ट की बात करें तो Bobby Deol, Sanya Malhotra, Saba Azad, Sapna Pabbi, Indrajith Sukumaran, Raj B. Shetty मुख्य भूमिका में हैं.
(इनपुट एजेंसी)
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